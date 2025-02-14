Ультиматум для Росії: Джей Ді Венс допустив відправку в Україну американських військ
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс допускає відправку американських військ в Україну, якщо Росія відмовиться від угоди, що гарантуватиме безпеку Києва.
- Венс впевнений у можливості досягнення угоди з Путіним.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає цілком можливим варіант відправки до України американських військ. За його словами, Вашингтон піде на такий крок, якщо Росія відмовиться від "справедливої" угоди.
14 лютого у Мюнхені відбудеться безпекова конференція, у межах якої пройдуть переговори Зеленського із держсекретарем Марком Рубіо і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Останній в інтерв'ю для The Wall Street Journal не виключив ймовірність відправки в Україну американських військ, передає 24 Канал.
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Що має статися, щоб США відправили в Україну війська
Джей Ді Венс зазначив, що США готові вдарити по Москві санкціями, і можливо, навіть відправити своїх військових в Україну, якщо Путін не підпише угоду, яка гарантуватиме довгострокову безпеку Києва.
Водночас віцепрезидент впевнений, що угоди таки вдасться досягти.
Я думаю, що існує угода, яка може бути укладена з Путіним. І я думаю, що з цього вийде угода, яка шокує багатьох людей,
– сказав Венс.
За його словами, ще зарано говорити про те, яка частина території України залишиться окупованою Росією, і які гарантії безпеки США та союзники можуть запропонувати Києву. Ці деталі будуть опрацьовані під час мирних переговорів. Венс зауважив, що є кілька варіантів, втім, пріоритетом є збереження українського суверенітету і незалежності.
Після успішної угоди з Росією щодо України США сподіваються перезавантажити відносини з Москвою, аби послабити її зв'язки з Пекіном.
До слова, під час "Рамштайну" міністр оборони США Піт Гегсет відкинув можливість відправки в Україну американських військових.