Ультиматум для Росії: Джей Ді Венс допустив відправку в Україну американських військ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає цілком можливим варіант відправки до України американських військ. За його словами, Вашингтон піде на такий крок, якщо Росія відмовиться від "справедливої" угоди.

14 лютого у Мюнхені відбудеться безпекова конференція, у межах якої пройдуть переговори Зеленського із держсекретарем Марком Рубіо і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Останній в інтерв'ю для The Wall Street Journal не виключив ймовірність відправки в Україну американських військ, передає 24 Канал.

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Що має статися, щоб США відправили в Україну війська

Джей Ді Венс зазначив, що США готові вдарити по Москві санкціями, і можливо, навіть відправити своїх військових в Україну, якщо Путін не підпише угоду, яка гарантуватиме довгострокову безпеку Києва.

Водночас віцепрезидент впевнений, що угоди таки вдасться досягти.

Я думаю, що існує угода, яка може бути укладена з Путіним. І я думаю, що з цього вийде угода, яка шокує багатьох людей,

– сказав Венс.

За його словами, ще зарано говорити про те, яка частина території України залишиться окупованою Росією, і які гарантії безпеки США та союзники можуть запропонувати Києву. Ці деталі будуть опрацьовані під час мирних переговорів. Венс зауважив, що є кілька варіантів, втім, пріоритетом є збереження українського суверенітету і незалежності.

Після успішної угоди з Росією щодо України США сподіваються перезавантажити відносини з Москвою, аби послабити її зв'язки з Пекіном.

До слова, під час "Рамштайну" міністр оборони США Піт Гегсет відкинув можливість відправки в Україну американських військових.