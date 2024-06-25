США працюють над зняттям заборони на відправлення військових інструкторів в Україну, – CNN

У Білому домі працюють над тим, щоб зняти заборону на відправлення військових інструкторів в Україну. Наразі адміністрація Байдена рухається у тому, щоб отримати згоду президента Сполучених Штатів.

Журналісти CNN, з посиланням на чотирьох американських чиновників, знайомих з цим питанням, наголосили, що це потрібно, щоб допомогти українським військовим підтримувати та ремонтувати надані США озброєння.

Цікаво Як Україні перемогти Росію: у Вашингтоні розкрили чіткий план дій

Білий дім рухається до можливого відправлення інструкторів в Україну

Автори матеріалу наголосили, що зняття заборони на відправлення військових інструкторів ознаменує ще один значний зсув у політиці адміністрації Байдена щодо України. Адже США шукають способи дати українським військовим перевагу над Росією.

Водночас американські чиновними повідомили, що над цією політикою все ще працюють представники Білого дому, і вона ще не отримала остаточного схвалення від президента Джо Байдена.

Ми не ухвалювали жодних рішень, і будь-яке обговорення цього питання є передчасним. Президент абсолютно твердий, що він не надішле американські війська в Україну,

– сказав один із чиновників.

Співрозмовники наголосили, що запропоновані зміни, у разі їхнього схвалення, можуть бути введені в дію вже цього року. Це дозволить Пентагону надавати контракти американським компаніям для роботи в Україні вперше після вторгнення Росії у 2022 році. Посадовці вважають, що цей крок може прискорити технічне обслуговування та ремонт систем озброєння, що використовуються українськими військовими.

США переглядають зміни через рух Росії на фронті

Чиновники адміністрації Джо Байдена, за даними CNN почали серйозно переглядати ці обмеження протягом останніх кількох місяців, оскільки Росія продовжувала рухатися на фронті, а фінансування США для України "заморозилося" в Конгресі.

"Якщо дозволити досвідченим американським підрядникам, які фінансуються урядом США, зберігати присутність в Україні, це означає, що вони зможуть допомогти відремонтувати пошкоджене дорогоцінне обладнання набагато швидше", – заявили чиновники.

Однією передовою зброєю, яка, за словами чиновників, ймовірно, потребуватиме регулярного обслуговування, є винищувач F-16, який Україна має отримати вже у 2024 році.

Водночас компанії, які претендують на контракти, повинні будуть розробити надійні плани зниження ризиків, щоб зменшити загрози для своїх співробітників, сказав чиновник.

Нинішні та колишні чиновники, знайомі з дискусіями щодо розміщення військових інструкторів в Україні, підкреслили, що зміна політики не призведе до такої переважної присутності американських військових, яка була в Іраку та Афганістані, сказав офіцер армії у відставці Алекс Віндман, який працював директором з європейських справ у Раді національної безпеки колишнього президента Дональда Трампа.

Це було б набагато цілеспрямованішим і продуманішим зусиллям для підтримки України в країні,

– пояснив Віндман.

Американський офіцер також наполягав на скасуванні обмежень стосовно військових інструкторів протягом майже двох років і сказав, що адміністрація працює над планом послаблення обмежень з початку цього року.

Віндман також сказав, що США мають "гострі, важливі інтереси національної безпеки у підтримці України", і існує багато заходів для зменшення ризиків ескалації війни.