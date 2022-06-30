Фейки та нісенітниці, – у СБУ прокоментували чутки про "відставку Баканова"

У мережі з'явились чутки нібито про ймовірну відставку глави Служби безпеки України Івана Баканова. Однак в СБУ закликали не вірити нісенітницям.

Писали, мовляв, глави спецслужби у перші дні війни не було в Україні. Проте речник СБУ Артем Дехтяренко спростував це. Він наголосив, що Баканов із першого дня вторгнення перебував на робочому місці.

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За словами Дехтяренка, Баканов зустрічався із міжнародними партнерами та виконував свої безпосередні обов'язки.

Все інше – фейки

Речник додав, що всі інші версії – фейки та російські інформаційно-психологічні спецоперації. Такі чутки ходили про всіх високопосадовців, але жоден із цих випадків не підтвердився. Це реалії інформаційної війни.

В інформаційному полі є багато нісенітниць. Однак ж це не означає, що всі їх треба спростовувати,

– додав Дехтяренко.

Чому Баканов – непублічний

Дехтяренко констатував, що загалом глава СБУ нечасто роздає інтерв'ю. Їх можна перелічити на пальцях однієї руки. Однак це його особиста позиція. Він вважає, що говорити мають результати.

Тому комунікацією зі ЗМІ займається пресслужба та профільні радники голови.

Що цьому передувало

Видання Politico 24 червня, посилаючись на свої джерела, заявило, що президент Володимир Зеленський нібито має намір звільнити Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

Сам Зеленський відреагував на чутки. Він сказав, що якби захотів звільнити Баканова, то вже б звільнив. Однак зараз в Україні проходить інспекція всіх правоохоронних органів, зокрема, і СБУ.

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