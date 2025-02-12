Війська США не будуть частиною миротворчої місії в Україні, – міністр оборони США
- Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американські війська не братимуть участі в миротворчій місії в Україні.
- Гегсет наголосив, що стаття 5 НАТО не повинна поширюватися на європейські сили, які відправляються в Україну для післявоєнного миру.
Міністр оборони США Піт Гегсет під час "Рамштайну" передав союзникам по НАТО послання. Він заявив, що американські війська не братимуть участі в майбутній миротворчій місії в Україні.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
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Чи відправлять США свої війська в Україну
У Брюсселі Гегсет заявив собзникам по НАТО, що війська США не будуть брати участі в жодній майбутній миротворчій місії в Україні.
Ба більше, він міністр оборони США наголосив, що положення статті 5 НАТО – відповідно до якої США зобов’язуються реагувати в разі нападу на союзника – не повинні поширюватися на європейські сили, які відправлють в Україну для забезпечення післявоєнного миру.
Гегсет зазначив, що Київ має зосередитися на досягненні мирної угоди та відмовитися від спроб повернути всі окуповані території, а також ідеї про вступ до НАТО.
До слова, Гегсет також заявив, що повернення України до кордонів 2014 року – нереалістична задача. Він підкреслив, що припинення бойових дій та досягнення стабільного миру сьогодні є пріоритетом.