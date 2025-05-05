Аби провести час із сім'єю: скільки триває відпустка для військових по догляду за дитиною

Військові в Україні мають право брати відпустку, для того, щоб побачитися з дитиною. Це дасть зможу батькам брати участь у вихованні навіть під час служби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступниці голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, Неллі Яковлєвої для Новини.Live.

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В Україні доступна відпустка для військових по догляду за дитиною

Такий вид відпустки під час війни дається на 14 днів. Через те, що в ЗСУ зараз існує нерівність відносно батьків, влада дозволяє відпускати військових додому для догляду за дітьми.

Зараз чоловіки-військовослужбовці мають право на відпустку по догляду за дитиною на 14 днів. Звичайно це мало, але з іншого боку батько теж має право брати участь у житті дитини,

– сказала посадовиця.

Комітет з національної безпеки та оборони також розглядатиме можливість, за якою один з батьків зможе звільнитися зі служби, якщо хтось в родині є військовим. Подружжя військових має право визначати, хто залишиться доглядати дитину, а хто служитиме далі.

Таким чином Верховна Рада зможе забезпечити базові принципи прав людини. На думку Неллі Яковлєвої, такий законопроєкт обов'язково має бути ухвалений.

Зазначимо, що такі зміни актуальні лише для сімей, де є діти до 18 років.

Нагадаємо, під час воєнного стану існує кілька випадків, коли військового можуть звільнити зі служби. Повернутися до цивільного життя воїни можуть за віком, станом здоров'я, сімейними обставинами. Також із ЗСУ звільняють, коли людина має обвинувачувальні вироки суд або виховує дитину з інвалідністю.