Відразу 7 країн ЄС у травні почнуть випробування COVID-паспортів, – ЗМІ

Греція стане однією з перших країн Євросоюзу, яка тестуватиме COVID-паспорти. Загалом усі держави ЄС розділять на 3 групи.

ЗМІ з посиланням на європейського чиновника повідомляють, що до першої групи також увійдуть Іспанія, Італія, Мальта, Болгарія, Естонія та Люксембург.

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Випробування COVID-паспортів для держав першої групи розпочнеться вже під час другого тижня травня.

Країни другої групи наразі не назвали, однак відомо, що до них увійде Кіпр.

Приналежність кожної країни до груп визначатиме її технічна готовність видавати сертифікати.

Європейський чиновник також розповів, що "зелений цифровий сертифікат" буде технічно готовий 1 червня, а повністю запрацює з 30 червня.