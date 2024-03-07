Відрядження депутатів за кордон: хто може виїхати та на яких підставах

Наразі в Україні право виїзду за кордон мають не усі народні депутати. Є визначені критерії, яким має відповідати мета поїздки народного обранця.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в етері телемарафону 7 березня, інформує 24 Канал. Він наголосив, що усі нардепи знають про ці критерії щодо отримання допуску за кордон.

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При цьому голова ВРУ зазначив, що він отримує заяви від депутатів щодо закордонних відряджень, які не завжди є обґрунтованими.

Не усі депутати мають право на виїзд

За його словами, є 8 чітких підстав, відповідно до яких ухвалюється рішення, чи підписувати заяву. Він перерахував деякі з них:

Перше – на це має бути рішення українського парламенту про представництво.

Другий пункт – участь у парламентських асамблеях.

Третім критерієм є участь нардепів в групах дружби.

Четверте – це питання пов'язане з поїздками народного депутата задля допомоги Силам оборони України чи за сприянням Головного управління розвідки.

Він наголосив, що усі нардепи знають про ці критерії, тому йому "дивно", коли хтось із них скаржиться, що не отримав допуск на виїзд за кордон.

Усі знають ці критерії… Мені дивно, коли народні депутати однієї політичної фракції розповідають про їх обмеження в перерві між закордонними відрядженнями,

– додав Стефанчук.

Чому є обмеження

Річ у тім, що раніше були зафіксовані випадки зловживання депутатами правом виїзду. Так, нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Куницький отримав дозвіл на виїзд від Верховної Ради на короткотермінове відрядження до ЄС. Однак дивним чином депутата помітили у Флориді (США). Замість дозволених 5 днів він перебував за кордоном 3 тижні.

Відтак, керівництво Ради перейшло до більш ретельного розгляду заяв на відрядження за межі України та інколи відмовляло у погодженні деяких "псевдовідряджень".