Яка відстань від кордону до НПЗ у Самарській області, які атакували безпілотники

В ніч проти 16 березня безпілотники завдали удару по Самарській області Росії. Росіяни заявили, що унаслідок атаки горять Сизранський та Новокуйбишевський НПЗ.

Інформацію про атаку підтвердив губернатор регіону Дмитро Азаров. Українські спецслужби наразі не коментували причетності до цих подій. Та зі сторони Росії звинувачення посипались. Щоправда, відстань, яку пролетіли безпілотники, у разі, якщо це була спецоперація наших спецслужб, – вражає. 24 Канал розповідає, де атаковано НПЗ.

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Дрони атакували Сизранський та Новокуйбишевський НПЗ. З відкритих джерел відомо, що обидва заводи належать "Роснефти".

За даними російських пабліків, унаслідок обстрілу спалахнули пожежі на установці з перероблення нафтопродуктів, а постраждалих немає.

Відстані палаючих НПЗ від кордону з Україною – понад 1000 кілометрів.

Сизранський НПЗ

Атака сталася о 6 ранку за місцевим часом. Територію нафтопереробного заводу у Сизрані атакував один дрон. І вочевидь, влучно, адже відразу там почалася пожежа.

Повідомляли, що площа займання становить 500 квадратних метрів.

Де розташований Сизранський НПЗ: карта

Тобто, завод розташований на відстані 900 кілометрів від України.

"У Сизрані горить місцевий НПЗ "Роснефти" після атаки безпілотника. Знову під атакою АВТ-6. Це установка із двох ректифікаційних колон – серце заводу, де й переробляється нафта", – розповів очевидець, який поширив відео з місця подій.

Пожежа на Сизранському заводі: відео

Новокуйбишевський НПЗ

Одночасно з першим прильотом БПЛА атакували Новокуйбишевський НПЗ. Там, за повідомленнями російських телеграм-каналів, пожежу вдалося усунути за пів години.

Новокуйбишевський НПЗ на карті:

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