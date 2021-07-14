Над відставкою Авакова працювали кілька місяців

Улюблене питання журналістів: чому це сталося саме зараз? Ставлять це питання і щодо відставки Авакова. Далі читайте російською.

Отвечая на этот вопрос, надо понимать, что отставка Авакова давно назревала, и над ней работали как минимум несколько месяцев. Сам момент отставки был выбран, на мой взгляд, исходя из сугубо тактических соображений.

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Сразу же отмечу, что внешний фактор к этой отставке отношения не имеет, что косвенно подтвердила и встреча Авакова с Кентом (временным главой посольства США) накануне.

У меня два возможных объяснения "почему именно сейчас"

Во-первых , президент стремился закрыть этот сложный кадровый вопрос до окончания парламентской сессии. Это самое простое и функциональное объяснение , почему отставка Авакова произошла именно сейчас.

, президент стремился закрыть этот сложный кадровый вопрос до окончания парламентской сессии. Это , почему отставка Авакова произошла именно сейчас. Во-вторых, и это также учитывалось, 20 июля будет пятая годовщина убийства Павла Шеремета. В расследовании этого убийства, по делу подозреваемых к его причастности возникла очень неоднозначная ситуация.

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Президент в свое время также оказался в контексте этой ситуации. И президентская команда явно стремилась снять конфликтное напряжение вокруг этой темы, в том числе и через отставку министра внутренних дел, который ассоциировался с этой проблемой.

Это стало заметным еще во время большой пресс-конференции Президента Зеленского. Поэтому, трагическая дата убийства Павла Шеремета также, возможно, сыграла свою роль в том, почему это решение было принято именно сейчас.