Українка чи канадський Трамп: хто очолить Канаду після Трюдо та як це вплине на Україну

В очікуванні другого пришестя Дональда Трампа Данія змінює державний герб, Канада – прем'єра. 6 січня багаторічний лідер Канади Джастін Трюдо оголосив, що йде зі своїх посад. 24 Канал розповідає, чому зміни в Канаді давно назріли, а також – чи зміниться тепер підтримка цією державою України.

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Чому Джастін Трюдо пішов у відставку в Канаді

Про відставку Джастіна Трюдо почали говорити вже давно, але обрання на президента США Дональда Трампа дійсно стало каталізатором таких процесів. Проте було б дещо наївним вважати американського лідера першопричиною всього, адже підстав завершувати "довге правління" прем’єра вистачало й без нього.

Джастін Трюдо вперше очолив свій уряд ще в далекому 2015 році й миттєво став взірцевим прикладом прогресивного політика, феноменом, якщо не "крашем" для всього світу. Його стильні кольорові шкарпетки, а також вроджена інтелігентність та деяка аристократичність (його батько теж був прем'єром Канади) зробили Джастіна фаворитом світових ЗМІ та дали йому індульгенцію від практично всього (навіть непомірних витрат та дорогих відпусток аля Фіцо-2025).



Джастін Трюдо / Фото Norman Jean Roy / Vogue

Тривалий час це працювало, проте зараз – з висоти 10 років правління Трюдо ми чітко бачимо, що він завів Канаду на манівці. Нині країна перебуває у важкій кризі – її економіка не зростає, натомість зростають інфляція, імміграція (зокрема, з Близького Сходу), ціни на житло та видатки бюджету, які експерти справедливо вважають проявом популізму. Останній приклад – ідея Трюдо роздати всім канадцям по 250 доларів "під ялинку" стала формальною підставою для урядової кризи, яка й призвела до оголошення про відставку прем’єра.

За 10 років при владі Джастін Трюдо витрачав гроші на все що завгодно, крім того, що було дійсно потрібно Канаді. В цей час розквітла бюрократія, але занепала армія.

На тлі боротьби Канади за екологію, кризи зазнали традиційні для країни галузі промисловості, зокрема видобуток корисних копалин. Загравання з субсидіями буквально для всіх спричинило кризу з податками. Саме через неї Канаду та Трюдо вже кілька місяців так наполегливо тролить Дональд Трамп. Вона, власне, й стала останньою краплею та спричинила кризу всередині уряду Трюдо.

У грудні 2024 року там відбувся мінізаколот. Його очолила "права рука" прем’єра та водночас пані міністр фінансів Христя Фріланд, одна з найвідоміших українок у світі. 16 грудня Фріланд оголосила про відставку за кілька годин до виступу в Палаті громад і дала старт публічній дискусії про відповідність Джастіна Трюдо його уряду. Її підтримали члени партії з Квебека, Онтаріо та провінцій на атлантичному узбережжі Канади, які закликали Трюдо піти у відставку.

Дискусія дещо вляглася на час різдвяних канікул, але швидко поновилася вже в Новому році. Підсумком став вихід Трюдо до преси 6 січня 2025 року.

Як ви усі знаєте, я боєць. Я не той, хто відмовляється від бою, особливо коли він настільки важливий. Але мною завжди керувала моя любов до Канади, моє бажання служити канадцям та їхнім інтересам. І канадці заслуговують на справжній вибір на наступних виборах. І через внутрішню боротьбу мені стало очевидно, що я не можу бути тим, хто представлятиме Ліберальну партію на наступних виборах… Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, а з посади прем’єр-міністра – після того, як партія обере свого нового лідера,

– так Джастін Трюдо пояснив своє бажання піти на пенсію.

Джастін Трюдо оголосив про відставку: дивіться відео

Що буде далі в Канаді

Політична система Канади наслідує материнську – британську. Нагадаємо, що Канада тривалий час була колонією Великої Британії й нині формально залишається частиною імперії. У 1867 році Канада отримала статус домініона та самоуправління, а з 1982 року проголосила незалежність, хоча формально й досі залишається частиною Британської монархії, але суто номінально.

Головою держави вважається представник короля в чині генерал-губернатора. Нині це Мері Саймон, нащадок інуїтів – корінного народу Канади. На генерал-губернатора Канади покладаються здебільшого представницькі функції, натомість повноту влади в країні має прем'єр-міністр. Традиційно його обирають серед політичної партії (чи коаліції), що перемогла на виборах до Палати громад (канадського парламенту).

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Джастін Трюдо був на чолі Ліберальної партії та став прем'єром у 2015 році як її очільник. Свої права він підтверджував на наступних виборах, проте останні з них – дострокові вибори 2021 року дозволили Трюдо лише сформувати уряд меншості (до Лібералів доєдналися "Нові демократи", натомість посилилася позиція Консерваторів, які ставали все міцніші з кожною помилкою уряду).

Нині Ліберали зберігають владу й після оголошеної Трюдо відставки мають обрати нового лідера та відповідно – прем'єр-міністра Канади (звісно, якщо вдасться знову знайти спільну мову з "Новими демократами", лідер яких Джагміт Сінгх у грудні минулого року грозився розвалити коаліцію, але це було ще за Трюдо).



Джагміт Сінгх / Фото THE CANADIAN PRESS / Sean Kilpatrick

Але навіть якщо кризу коаліції після відставки Трюдо буде подолано, є підстави вважати, що це буде технічна посада, а головним призом стане перемога на наступних виборах. Вони заплановані на 20 жовтня 2025 року. І фаворитами на них вже вважають саме Консерваторів.

Наразі Палата Громад перебуває у новорічній відпустці, що традиційно триває майже весь січень, але нині через форс-мажор вона може бути продовжена до 24 березня 2025 року. На цей час Джастін Трюдо залишиться прем'єром, а члени Ліберальної партії мають обрати нового лідера, який і стане новим прем'єром.

Хто може замінити Трюдо

Серед кандидатів на місце прем'єра вже згадана 56-річна Христя Фріланд. Також експерти називають імена ексголови центробанку Канади 59-річного Марка Карні та 57-річної міністерки транспорту і колишньої міністерки оборони Аніти Ананд, а також 57-річного Домініка ЛеБлана, який очолив Мінфін після раптової відставки Христі Фріланд.

Крім того, серед претендентів є 54-річний міністр інновацій, науки та промисловості Франсуа-Філіп Шампань, а також 45-річна міністерка закордонних справ Мелані Жолі.

Пані Фріланд справедливо називають головним лобістом допомоги України в уряді Трюдо і вона ним безумовно є. В разі обрання Фріланд зробить все, що від неї залежить для допомоги Україні, але не будемо забувати, що залежатиме все не лише від неї (про це трохи далі). Саме її вважають головним фаворитом на те, щоб посісти місце Трюдо.



Христя Фріланд / Фото CBS

Але кого б не обрали на лідера Ліберали, новому прем'єру доведеться дуже непросто. Опозиція вже оголосила, що спробує організувати новому лідеру Ліберальної партії вотум недовіри, як тільки парламент відновить роботу (має для цього голоси). Якщо це станеться, на Канаду можуть чекати дострокові вибори. Але є нюанс.

Наразі така вірогідність оцінюється як не надто висока, бо це означатиме зайві витрати для бюджету, а це, після подібного демаршу Трюдо у 2021 році, спричинило великий скандал і коштувало Лібералам багатьох голосів виборців. Власне, з цього й почалося "падіння дому Трюдо". Тому гратися з вотумом потрібно буде обережно, адже це несе ризик електоральних втрат. Крім того, закон надає таке право лише генерал-губернатору і виключно за подання прем'єра.

Зверніть увагу! Наразі соціологія говорить, що Консерватори мають рейтинг 44%, Ліберали – 20,9%. На третьому місці їхні союзники з "Нової демократичної партії" – 19%.

Отже, найбільш вірогідною диспозицією є пенсія для Джастіна Трюдо, обрання його наступника чи наступниці та перемога Консерваторів на виборах восени 2025 року.



Джастін Трюдо з дружиною Софі / Фото Norman Jean Roy / Vogue

Що зміни в Канаді означають для України

Канада з перших днів повномасштабного вторгнення підтримала Україну. Робить це просто зараз.

Джастін Трюдо показав себе великим союзником України, а 8 травня 2022 року він одним із перших світових лідерів відвідав Київ, де спільно з президентом Зеленським провів віртуальний Саміт G7 і навіть мав за честь потоваришувати з легендарним псом Патроном.



Зеленський, Трюдо та пес Патрон / Історичне фото Офісу Президента

Очевидно, що Путін несе відповідальність за свої огидні воєнні злочини, і Канада продовжуватиме підтримувати Україну в цій війні з Росією. Ми будемо стояти пліч-о-пліч із вами в цій красивій столиці, яка наповнена світлом, культурою та історією. Ми залишатимемося поруч із вами на роки, десятиліття та століття задля боротьби з тиранією, і Путін та його поплічники побачать, що Україна переможе,

– Джастін Трюдо у Києві 8 травня 2022 року.

Тоді ж він заявив, що Канада підтримуватиме Україну скільки буде необхідно, і зробив важливий символічний жест, оголосивши про відновлення роботи посольства Канади. У наступні місяці Трюдо та Канада зробили чимало для України.

Важливо! Нині Канада посідає 5 – 7 місце обсягами наданої Україні допомоги, що складає близько 8,5 мільярда доларів. Основний напрямок – макрофінансова допомога, що йде від Канади через Світовий банк.



Також Трюдо виступив лобістом на рівні G7 щодо надання Україні 50 мільярдів під відсотки від заарештованих активів Росії, а також був серед тих, хто дозволив ЗСУ завдавати удари вглиб Росії (те, що здебільшого нічого з канадської зброї так далеко не летить, це інша справа, але тут важливий сам політичний жест Трюдо).

Проте, якби це дико не пролунало після названих мільярдів, треба визнати, що Канада могла зробити більше. Точніше – могла бути ефективнішою. Це стосується, наприклад, зброї. Бо інколи складалося враження, що її надання взагалі блокується, хоча Канада має у своїх арсеналах чимало зразків ще минулого століття, які абсолютно точно стали б у пригоді ЗСУ та мали б чудовий шанс зробити яскравий "дембельський акорд".

Так, мова зокрема й про ракети CRV7. Уряд Трюдо хотів їх утилізувати та навіть виділив на це мільйони доларів. Натомість опоненти Трюдо в парламенті звинуватили уряд в тому, що влада не хоче передавати ці ракети Україні.

Також чимало претензій до уряду у питанні відновлення виробництва снарядів, а також швидкості надання Україні ЗРК NASAMS.

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Скільки в цьому небажання політиків, а скільки – канадської бюрократії, ми, мабуть, вже й не дізнаємось. Але ми знаємо, що через ці проблеми незабаром втратить свій пост посла України в Канаді Юлія Ковалів, яка стала в країні кленового листя заручницею обставин.

Також саме через неефективність на цьому напрямку активно критикують Трюдо його опоненти, зокрема Консерватори.

Вони постійно нагадують про затримки та зрив графіків постачання зброї, а також велику кількість браку. Останній факт робить оборонну стратегію Трюдо дещо подібною до того, що робила в Німеччині Ангела Меркель, точніше – не робила, а просто прирекла Бундесвер на повільну смерть і зубожіння.

Нині опоненти Трюдо обіцяють все виправити. Серед них найгучнішим голосом лунає 45-річний лідер Консерваторів П'єр Пуальєвр (він же Пулівре або навіть Полієв – у наступні місяці українським ЗМІ потрібно буде визначитись, як правильно). До речі, американські ЗМІ його називають "канадським Трампом".



П'єр Пуальєвр / Фото THE CANADIAN PRESS

Якщо я стану наступним прем’єром, то надам більше зброї та засобів Україні. Також ми збільшимо постачання енергоносіїв в Європу, щоб зменшити вплив московських енергоресурсів,

– Пуальєвр обіцяє збільшити підтримку України в разі перемоги на виборах.

Щоправда, є питання і до Консерваторів – зокрема, вони блокували у парламенті ініціативу Трюдо щодо надання Україні додаткової військової допомоги на суму в майже 600 мільйонів доларів, пояснюючи це неефективністю чинного уряду.



Як бачимо, підтримка України стала заручницею політичної боротьби не лише в США. Також Консерватори у лютому 2024 року не підтримали продовження Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA). У підсумку потрібні голоси знайшлися, але осад, так би мовити, лишився.

До того ж, якщо звернутися до соціології, то побачимо, що саме виборець Консерваторів демонструє найбільшу втому від України та вважає, що допоміг вже достатньо, натомість виборці Лібералів і їхніх союзників Нових демократів і надалі готові продовжувати.

Наразі ж вимальовується наступна картина – наступник або наступниця Трюдо спробує виправити ситуацію та стати ефективним. Відбуватися це буде на тлі де-факто виборчої кампанії, що триватиме з січня до жовтня. Перемогти в цій боротьбі у Лібералів шансів не надто багато (бо не забуваймо про обіцянку Трампа накласти на Канаду мито у 25% та постійні наїзди про 51-й штат).

Проте вони точно залишаться мінімум другою за впливовістю партією Канади, а значить, й надалі матимуть змогу впливати на ухвалення рішення. Консерваторам натомість доведеться знайти баланс між власною риторикою та запитом їх виборців.

Все це разом робить картину абсолютно не монохромною та обіцяє нові випробування та непрості рішення не лише самій Канаді, але і її далекій союзниці Україні.