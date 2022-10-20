"Можливе повернення Джонсона": хто може замінити Ліз Трасс та чого чекати Україні

На сьогодні є низка британських політиків, які можуть стати наступниками прем'єрки Ліз Трасс. Водночас шанси на успіх у перегонах за посаду голови уряду Британії матимуть кандидати з найбільшою "медійною силою".

Не виключено, що у Британії можлива "політична рокіровка" з поверненням експрем'єра Бориса Джонсона. Про це 24 каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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У кого найбільші шанси

Експерт зазначив, що консервативна партія відставкою Ліз Трасс може зробити політичні перестановки, щоб "зберегти рейтинги".

Теоретично у ситуації з можливим наступником Трасс можливо все, що завгодно: і Ріші Сунак, і Пенні Мордонт, яка також брала участь в перегонах за посадку прем'єра. Тут можливе навіть теоретичне повернення Джонсона. Не виключено, що це від початку могла бути "рокіровка" для повернення Джонсона на інших умовах,

– пояснив оглядач.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що члени Консервативної партії незадоволені роботою Трасс , насамперед – бюджетом. Тому політики вирішили добитися відставки прем'єрки.

За його словами, хто саме стане наступником Трасс – на сьогодні не можна спрогнозувати.

"Точне прізвище прем'єра ми дізнаємося тоді, коли почнеться нове обговорення кандидатур і хто якою медійною силою буде наділений. Ріші Сунак – це не "політик-глиба", який точно буде наступним прем'єром. Він лише одна з кандидатур минулих прем'єрських перегонів. Що придумали цього разу еліти британської консервативної партії – ми знати не можемо", – додав аналітик.

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Чи зміниться підтримка України

На думку Божка, навіть після зміни прем'єра у королівстві, зовнішня політика Великої Британії не настільки сильно залежатиме від "елітарних історій про домовленості та партійні консенсуси".

Очевидно, що підтримка України не була якась особистою забаганкою Джонсона або Ліз Трасс. Це була частина геополітичного конструкту, який вибудовувала Британія вже довгі роки. Це також ув'язується із виходом королівства з ЄС й намаганням розірвати тісні зв'язки між Росією та Німеччиною, що були в енергетиці,

– підкреслив політолог.

Він вказав, що саме тому Україна є актуальною частиною британських зовнішньополітичних планів.

"Я не думаю, що нам якось серйозно слід говорити про зміну державної політики Британії, принаймні до того, як оголосять парламентські вибори. Тому що лейбористи можуть мати альтернативні "консенсуси". Щодо британських консерваторів – більшість суперечок стосуються внутрішньої політики Британії, що не додає їм рейтингів", – резюмував Божко.

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