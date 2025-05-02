Волц подав у відставку: як до цього ставляться в США

Дональд Трамп підтвердив інформацію про відставку Майка Волца з посади радника з національної безпеки, тимчасово його обов'язки виконуватиме держсекретар Марко Рубіо. Реакція на це в США була доволі протилежною.

Про це 24 Каналу розповів речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський, зауваживши, що Білий дім не любив Волца через скандал з витоком інформації. Водночас американські політологи мали іншу думку.

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Реакція в США на відставку Волца

За словами речника Українського конгресу Америки, впродовж останнього місяця в американських медіа з'являлись анонімні публікації про те, що саме Волц є причиною хаосу в Білому домі. Наприклад, він випадково додав журналіста до чату в Signal, у якому, зокрема, обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.

А Трамп ненавидить, коли відбувається витік секретної інформації. Це був найбільший "гріх" Волца – він знав журналістів і таке трапилось. Багато хто у Вашингтоні чекали, поки його виженуть,

– підкреслив він.

Водночас Добрянський зауважив, що деякі політологи розчаровані відставкою Волца, адже він був чи не єдиний з Білого дому, хто у 2022 році приїздив до Києва, де зустрічався з Володимиром Зеленським.

Цікаво, що у The Atlantic повідомили, що Волц, навіть без скандалу з чатом Signal, не міг би довго протриматись на посаді радника з національної безпеки США. Як пояснює видання, хоч Волц був одним із найекспертніших у команді Трампа, президенту США було байдуже до нацбезпеки, він не любив чути обґрунтовані поради, особливо ті, які суперечать його переконанням.