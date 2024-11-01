Ризикує перетворитись на цапа-відбувайла: чи може Путін звільнити Набіулліну

У Росії помітне напруження між головою Центрального банку Ельвірою Набіуілліною, яка все ще намагається врятувати економіку, та Владіміром Путіним і його оточенням. Очільник Кремля вимагає, щоб війна продовжувалась за будь-яку ціну.

З самого початку Набіулліна була не в захваті від ідеї повномасштабного вторгнення. Таку думку 24 Каналу висловив економіст Максим Блант, зауваживши, що вона зробила дуже багато для того, щоб мінімізувати катастрофічні наслідки війни.

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Чи можуть звільнити Набіулліну

Зрозуміло, що чиновниця не може повністю усунути наслідки, але принаймні робить спроби їх мінімізувати. Через це піддається жорсткій критиці з боку адміністрації президента та інших економічних відомств.

Політика, яку проводить Набіулліна, є дуже непопулярною та неефективною. Вона сама про це знає. Але якщо вдаватися до інших дій, то для Росії все закінчиться значно швидше.

Є велика спокуса повісити всі невдачі на Центральний банк. Така спроба вже була, коли за долар хотіли майже 100 рублів. Але у сьогоднішніх умовах, коли економіка дуже сповільнена, спроба прибрати Набіулліну тільки ускладнить ситуацію,

– зауважив Максим Блант.

Ймовірно, Путін також розуміє, що відставка Набіулілної спричинить гостру кризу. Ба більше, у Росії раз за разом виникають дуже неприємні ситуації. Варто згадати лише "боротьбу за яйця", коли ціни на цей продукт стали захмарними й люди не могли їх купити. Тепер щось схоже відбувається з маслом.

Відставка Набіулліної може означати ріст долара, обвал фондового ринку, дефіцит продуктів. Тому про її звільнення говорити рано.

"Але вона ризикує з чарівної палички-пораднички стали цапом-відбувайлом, на якого спишуть всі неминучі проблеми, які наростають у російській економіці", – підсумував Максим Блант.