"Слугам по заслугах": яким був "Трускавець 2.0" – показові фото та відео

"Велика фракція" завершилася. 1 – 2 жовтня нардепи від "Слуги народу" зустрілися з представниками різних гілок влади, зокрема "силовим блоком" та президентом Зеленським. Протягом двох днів "слуги" зібрали підписи за відставку Разумкова, а також відпочили на закритих вечірках.

Про роботу народних обранців та свою власну відзвітував й сам гарант. Сайт 24 каналу згадує, чим запам’ятався з’їзд "слуг" в Трускавці.

Важливо Головне з брифінгу Зеленського у Трускавці

День перший: відкриття з’їзду та smart-вечірка

1 жовтня розпочалася "Велика фракція" у трускавецькому готелі "Ріксос". Під час неї представники різних гілок влади "обговорили те, що вдалося і над чим треба працювати".

Засідання "Великої фракції" пройшли в трускавецькому готелі "Ріксос" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

На "Трускавці 2.0." чимало говорили й про ймовірну відставку спікера парламенту. Нардепи "СН" підтвердили, що розбіжності у "Слузі народу" між монокоаліцією та спікером сталися, зокрема через "антиолігархічний" закон.

У перший день з’їзду прем’єр Денис Шмигаль оприлюднив стратегію розвитку економіки та соціальної сфери, а радник Зеленського Руслан Стефанчук розповів про результати роботи над планом виконання програм українського лідера.

Ніколи ще незалежна Україна не мала настільки синхронізованої владної команди, яка є зараз, – запевнив очільник уряду.

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Під час з'їзду "слуги" презентували президенту напрацювання плану реформ на 2021-2023 років / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Тимофій Милованов, радник керівника ОПУ та президент Київської школи економіки, презентував План трансформації країни. Саме його гарант представив під час візиту до США.

На з’їзді нардепи оцінювали роботу урядів та діяльність кожного з міністрів за п’ятибальною шкалою, розповів заступник глави фракції "СН" Олександр Корнієнко. На засіданнях "Слуги" підсумували й роботу ВРУ.



З 19:00 до 20:00 співробітники ЗМІ могли поспілкуватися з нардепами на smart-вечірці / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Після сесії "питання – відповідь" журналістів запросили на smart-вечірку. Вона розпочалася о 19:00 в одній із зал готелю "Ріксос". На заході журналісти могли неформально поспілкуватися з народними обранцями до 20:00. Після цього часу всі розмови – "не під запис".

День другий: зустріч з "силовим блоком" та Зеленським

2 жовтня нардепи від "Слуги народу" зустрілися з "силовим блоком" та президентом Зеленським, а також зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова.

"Слуги" під час виїзного засідання вирішили 4 жовтня розпочати процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади очільника Верховної Ради.

"Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення з понеділка розпочати процедуру відкликання голови Верховної Ради України із займаної посади", – зазначила у Telegram Юлія Палійчук, речниця "СН".

Згідно з інформацією джерел 24 каналу, підписи за відставку Разумкова збирали під час засідання "силового блоку". Олександр Качура підтвердив інформацію про збір підписів. Водночас Михайло Радуцький повідомив, що підпишеться за відставку, щойно отримає підписні листи. А Дмитро Наталуха заявив, що не підтримує ідею відправити Разумкова у відставку, бо "він – хороший спікер".

Нардепи від "Слуги народу" прокоментували ймовірну відставку Разумкова / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

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Засідання фракції розпочалося з наради нардепів та представників силових структур, протягом якої "слуги" підсумували та обговорили ключові ідеї законопроєктів, які подаватимуть на розгляд парламенту.

На засідання фракції завітала Ірина Венедіктова, генпрокурорка України. На брифінгу вона пояснила, чому рідко спілкується зі співробітниками ЗМІ.

Намагаюся залишатися генеральним прокурором, а не політиком і шоуменом,

– зазначила керівниця ОГУ.

Венедіктова спростувала чутки про те, що замах на помічника президента Сергія Шефіра міг бути постановкою. За її словами, в неї "не було жодних сумнів" стосовно цього.

Водночас сам Шефір, який був присутній на "Великій фракції", запропонував "спробувати так інсценувати замах на вбивство" всім, хто не вірить. Генпрокурорка розповіла, що слідство розглядає більше десятка версій замаху на помічника гаранта, дві з яких є основними.

Протягом фракції виступив з промовою й глава МВС, Денис Монастирський. Він закликав підвищити зарплату рядовим співробітникам міністерства, а також й надалі розвивати проєкт "Поліцейський офіцер громади". Довіра до співробітників поліції у громадах становить 70%, зазначив Монастирський.

Як гарант оцінив діяльність "слуг"

На з’їзд "слуг" завітав й президент Володимир Зеленський, щоб ознайомитися з роботою груп, які напрацьовують план реформ на найближчі два роки, а також поспілкуватися з однопартійцями.

У коментарі "Українській правді" він сказав, що в нардепів "Слуги народу" "дійсно не вистачає досвіду". Однак він бачить "велику кількість людей, яка підтягнулася дуже сильно". Зеленський оцінив роботу "СН" на тверду "трієчку" за п’ятибальною шкалою. Собі ж він поставив "сім-вісім" балів за дванадцятибальною.

До зали, де проходило засідання, журналістів пускали вибірково.

Український лідер назвав питання відставки Разумкова "внутрішньофракційним" у коментарі каналу "Дом".

Вважаю, що велика помилка з боку Діми чи консультантів, які з ним зараз працюють, що він виносить ці питання в публічну сферу, в медіа. Хоча секретів ніяких немає,

– пояснив український лідер.

"Слуги" презентували президенту напрацювання плану реформ на 2021-2023 років. Їх нардепи розробляли під час "Великої фракції" у Трускавці за такими напрямками:

Військова безпека та міжнародні відносини;

Енергетична незалежність та зелена трансформація;

Людський капітал (медицина, освіта, культура);

Технологічний розвиток та ринкові трансформації;

Інфраструктура та місцевий розвиток;

Продовольчий хаб;

Цифровий хаб;

Верховенство права.

Кожна з восьми груп включала керівника напряму, експерта, представника Верховної Ради, Кабміну та Офісу президента. У "Слузі народу" пообіцяли незабаром доопрацювати план з урахуванням пропозицій і зауважень президента, представників уряду, нардепів. Після цього його оприлюднять.

Другий день з’їзду закінчився гала-концертом, на якому голова фракції "СН" Давид Арахамія зіграв Dj-сет. На вечірці був присутній й Володимир Зеленський. Серед журналістів на захід запросили тільки Катерину Осадчу, ведучу програми "Світське життя".На вечірці 16 нардепів отримали щорічну премію «Слугам по заслугах» у таких номінаціях:

"Відповідальність року" – Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту;

"Шаолінь року" – Микола Сольський, як депутат, який провів за трибуною парламенту найбільше часу;

"Наполегливість року" – Галина Третьякова, яка не зважаючи на хейт, не сходила зі своїх позицій;

"Євроінтегратор року" – Марія Мезенцева;

"Децентралізатор року" – Віталій Безгін;

"Червона кнопка року" – Людмила Буймістер за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроєкти;

"Батько року" – Павло Сушко як депутат, який дбає про дітей з особливими потребами;

"Інвест-няня року" – голова ТСК з захисту інвесторів Галина Янченко;

"Бджоли проти меду" – Анастасія Радіна за найбільш "болючі" для депутатів закони;

"Кількість і якість" – Данило Гетманцев, як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.

В жартівливих номінаціях депутатів нагороджували гарбузами.

"Чим би депутат не тішився" – Жан Беленюк, за сон під час засідання парламенту "в рамках підготовки до перемоги на Олімпійських іграх";

"Трошки по-мобільному" – Михайло Радуцький за всім відоме листування в месенджері;

"ЦВЛ" (цитати великих людей) – найкращими назвали Давида Арахамію і Олександра Корнієнка за відому розмову з увімкненими мікрофонами;

"18+" – присудили Галині Третьяковій за листування про матрац;

"Що це було" – віддали Роксолані Підласій за законопроєкт про напівпровідники;

"Турбо жим-жим" – Микола Тищенко.

День третій: пресконференція президента

3 жовтня український лідер Володимир Зеленський на пресконференції прокоментував ймовірну відставку очільника ВРУ, "вагнергейт", ДТП з Трухіним, замах на Шефіра та можливу зустріч з Путіним.

Український лідер відреагував й на затримання Саакашвілі та закиди відносно спілкування з олігархами. Про що гарант говорив під час спілкування з журналістами – читайте тут.

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