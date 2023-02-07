Дякую за критику, робимо висновки, – Резніков на тлі чуток про відставку

Міністр оборони Олексій Резніков таки зміг зберегти посаду, попри скандал у відомстві і чутки про відставку. Глава Міноборони подякував усім за конструктивну критику та заявив про продовження зміцнення оборони.

Про це він написав у своєму фейсбуці. Резніков лаконічно запевнив, що не збирається здаватися.

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Тримаймо стрій. Дякую усім з підтримку та конструктивну критику. Робимо висновки. Продовжуємо реформи. Навіть під час війни. Зміцнюємо оборону, працюємо на перемогу, – написав Резніков.

Додамо, що раніше міністр оборони зазначив, що йому погрожували. Сталося це після того, як Резніков скасував монополію на харчове забезпечення ЗСУ.

Скандал у Міноборони: головне

Інформація про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова з’явилася на тлі резонансного корупційного скандалу в Міноборони щодо закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами та підозрами декільком топ-чиновникам міністерства в розкраданні коштів.

Сам міністр оборони Олексій Резніков прокоментував скандал щодо системи харчових закупівель. Він заявив, що журналіст-розслідувач помилився, коли заявив, що "яйця закуповують по 17 гривень".

5 лютого з'явилася інформація про те, що Резнікова планують перевести до Мінстратегпрому (замість Павла Рябкіна), а на його місце призначать голову ГУР МО Кирила Буданова.

У цьому контексті політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен заявив, що і Буданов, і Резніков перебувають на своїх місцях. Міністр оборони Резніков налагодив контакти з західними колегами, зокрема у форматі "Рамштайн". Крім того, не лише прямі офіційні контакти, а й кулуарні.

Тизенгаузен констатував, що у нас немає часу замінити Резнікова і сказати, мовляв, знайомтеся – новий міністр оборони.Адже зараз час – на вагу золота.