В оточенні президента Зеленського наголошують, що жодного політичного тиску на голову Нацбанку Якова Смолія не чинили. Мовляв, скоріш виникла проблема у взаємній комунікації. Водночас, в Зеленського припускають, що швидко знайдуть заміну Смолію та розв’яжуть це питання.

Такими думками поділився радник президента з питань економіки Олег Устенко в ефірі телеканалу "Дом".

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Думаю, що основна проблема, яка була у Якова Смолія, це не питання, пов'язане реально з політичним тиском, як намагався показати сам глава Національного банку, помилково припускаючи, що недостатньо ефективна комунікаційна політика є реально політичним тиском, який на нього чиниться,

– заявив він.

За словами Устенка, не було проблеми у тому, що експертна спільнота, депутати чи самі гравці банківського сектора хотіли чітких позицій з боку Нацбанку, пов'язаних з поясненнями того, що відбувається та які кроки робить НБУ.

Що ще сказав Устенко про НБУ і Смолія:

На думку Устенка, Національний банк України продовжував залишатися в комунікаційній політиці, що відноситься "до старої парадигми десятирічної давності, коли ти начебто пояснюєш, але пояснюєш тільки, коли тобі цього хочеться".

Радник Зеленського прогнозує, що питання з відставкою Смолія у Верховній Раді вирішиться досить швидко.

"Якщо ви помітили, то це було, очевидно, несподіване рішення з боку глави Національного банку. Тим паче видається дивним, коли глава монетарної влади будь-якої країни, в тому числі і нашої, раптом "кидає карти на стіл ", намагається голосно грюкнути дверима, очевидно, розуміючи наслідки такого кроку ", – висловився Устенко про Смолія.

Устенко зазначив, що фінансовий ринок любить прогнозованість і чітку логіку подій, тому "наростаюча паніка, яка виникла зранку 2 липня, була досить легко збита тим, що є вже виконувачка обов’язків голови Нацбанку, якою стала перша заступник голови НБУ".

Радник президента вважає, що "при всій повазі до особистості того ж Смолія в Україні "незамінних немає".

Тому я думаю, що президент не буде витрачати час гравців ринку, експертів, представників фінансового сектора і досить швидко подасть нову кандидатуру на затвердження Верховної Ради,

– заявив радник Зеленського.

Коротко про відставку Смолія: