Хто стане наступним прем'єром Британії: партія "ставить" на Джонсона, а букмекери – на іншого

Прем'єр-міністерка Великої Британії Елізабет Трасс оголосила про відставку. Її наступником може стати Борис Джонсон.

Про це свідчать дані опитування членів Консервативної партії. Його провела британська міжнародна інтернет-компанія з дослідження ринку та аналітики даних YouGov до оголошення відставки Трасс.

До теми Трасс йде у відставку з посади прем'єр-міністра Британії

Джонсон очолив список кандидатів на посаду прем'єра Британії

Результати опитування членів Консервативної партії показали, що кожен третій її член хоче, щоб на посаду прем'єр-міністра Великої Британії повернувся Борис Джонсон. Він очолив рейтинг фаворитів з результатом 32%.

На другому місці опинився колишній канцлер та суперник Ліз Трасс Ріші Сунак. Його результат становить 23%.

Трійку лідерів замикає міністр оборони Бен Воллес. 10% членів Консервативної партії бачать його на посаді прем'єра.



Джонсон – фаворит на посаду прем'єра / Дані YouGov

Актуально У Британії вже говорять про можливу відставку Ліз Трасс: чим вона "не вгодила"

Букмекери мають іншого фаворита

За інформацією Sky News, букмекери вже визначають шанси потенційних кандидатів на посаду очільника уряду Британії. Прикметно, що вони не збігаються з результатами опитування членів Консервативної партії, які відповідальні за обрання прем'єра. Зокрема:

Ріші Сунак є фаворитом – 11 до 10;

Пенні Мордаунт – 7 до 2;

Бен Воллес – 8 до 1;

Джеремі Хант – 9 до 1;

Борис Джонсон – 13 до 1;

Тереза ​​Мей – 16 до 1;

Майкл Гоув – 31 до 1;

Грант Шеппс – 35 до 1;

Суелла Браверман – 55 до 1.

Зауважте Дві потужні країни G7 виділили понад 90 мільйонів для України: який сектор отримає гроші

Чи може Джонсон знову очолити уряд

Заступник політичного редактора Sky News Сем Коутс зазначив, що одним з імен наступного прем'єра Британії, яке обговорювали депутати, було ім'я Бориса Джонсона.

Це ім'я, яке я чую, належить людині, яка могла б подолати розкол через глибину внутрішньої боротьби між різними таборами,

– додав Коутс.

В опитуванні Sky News, яке провели тиждень тому, ексочільника британського уряду "абсолютно розбомбили" колишні виборці консерваторів, що зробило його "великим викликом" для громадськості. З усім тим, за словами Коутса, деякі депутати вважають, що саме він може бути новим прем'єром.

Варто подивитися – Трасс йде у відставку з посади прем'єр-міністра Британії: відео