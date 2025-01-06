Трамп відреагував на відставку Трюдо скандальною заявою про "приєднання" Канади
Прем'єр Канади оголосив про відставку. Президент Дональд Трамп повторив свою сенсаційну пропозицію.
Ще на початку грудня майбутній президент США сенсаційно прокоментував свою зустріч із канадським прем'єром, заявивши, що мав приємність повечеряти з "губернатором величного Штату Канада Джастіном Трюдо", передає 24 Канал із посиланням на People.
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Трамп висловився про "розширення" Штатів
У різдвяному привітанні Трамп знову згадав про ідею включення Канади до складу США як 51-го штату, пообіцявши знизити податки для канадців.
На тлі повідомлення про відставку Трюдо республіканець вкотре зробив допис у своїй соцмережі, де розмріявся про приєднання Канади до Штатів. Він наголосив, що, буцімто, "багато людей у Канаді люблять бути 51-м штатом".
За словами політика, США більше не можуть терпіти торгові дефіцити і субсидії, які необхідні Канаді для виживання. На думку Трампа, Джастін Трюдо це розумів, а тому пішов у відставку.
Якби Канада об'єдналася зі США, не було тарифів, податки значно знизилися б, а сама країна була б повністю захищена від загроз з боку російських і китайських кораблів, які постійно її оточують. Водночас, це була б чудова нація,
– написав Трамп.
До слова, прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде висловив бажання досягти незалежності від Данії. Ця заява прозвучала після того, як Трамп уже двічі пропонував купити острів.