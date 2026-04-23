Малюк вперше розказав, чим займається після відставки з СБУ

Василь Малюк вперше публічно розповів про свою роботу і завдання після відставки з СБУ. Він наголосив, що "займається війною", а не політикою.

Про це колишній голова Служби безпеки України розповів ТСН.ua.

Дивіться також Ексголова СБУ Василь Малюк вперше зʼявився на публіці після відставки

Чим займається Малюк?

Журналістка розповіла, що ексголова СБУ Василь Малюк вперше публічно розповів про свою діяльність на прем'єрі українського фільму "Кіллхаус". Там він зіграв самого себе в одному з епізодів.

Малюк відкинув варіант переходу в політику після відставки. Натомість він продовжує "займатись війною", виконувати завдання Головнокомандувача ЗСУ, замикається на тимчасово виконуючого обов'язки СБУ Євгена Хмару та президента.

Моє життя і надалі наповнене організацією та проведенням асиметричних ударів по Російській Федерації. Це і робота в морі, і в повітрі, і у ворожих тилах,

– відповів ексголова СБУ.

Він також зазначив, що удари по нафтовій інфраструктурі Росії завдають ворогу мільярдних збитків.

Окрім цього, Малюк розповів, що працює над докторською дисертацією про використання спецслужбами організованої злочинної діяльності проти держбезпеки України.

Що відомо про звільнення Малюка?