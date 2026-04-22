Про це повідомив політичний журналіст і засновник Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Що відомо про появу Малюка на публіці?

За словами Шлінчака, Малюк виглядав бадьоро та привернув до себе значну увагу гостей заходу. Біля нього навіть утворилася черга з охочих зробити фото – фактично він став однією з головних "зірок" вечора, склавши конкуренцію Віталію Кличку.

Показ стрічки, організований Третім корпусом, зібрав чимало відомих українців – серед них політики, військові та представники бізнесу. Сам Малюк також долучився до створення фільму й з’явився у фінальних кадрах, які присвячені операції українських спецпризначенців.



Малюк на прем'єрі стрічки

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про звільнення Малюка з посади голови СБУ 5 січня 2026 року.

