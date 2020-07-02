У МВФ відреагували на відставку голови НБУ Смолія
Голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку, заявивши про політичний тиск. Міжнародний валютний фонд відзначив суттєві досягнення у забезпеченні цінової стабільності в Україні під керівництвом Якова Смолія.
У МВФ вважають, що керівництво Смолія наочно продемонструвало ключову роль незалежного центрального банку в сучасній макроекономічній політиці, повідомляє пресслужба відомства.
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Саме тому незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови,
– наголосили у МВФ.
Зауважимо, що 9 червня у МВФ ухвалили рішення щодо виділення Україні 5 мільярдів доларів за новою 18-місячною програмою фінансування. Гроші мають піти на боротьбу з наслідками коронавірусу.
Що відомо про відставку голови НБУ Смолія: коротко
- Глава НБУ Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням 2 липня, заявивши про систематичний політичний тиск. У Нацбанку рішення прийняли з повагою.
- Раніше Смолій заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.
- В Офісі Президента заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
- Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.
- Одним з головних кандидатів на посаду очільника НБУ називають Кирила Шевченка, він голова правління "Укргазбанку". Серед інших кандидатів Володимир Лавренчук та Тимофій Милованов.