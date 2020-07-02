Голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку, заявивши про політичний тиск. Міжнародний валютний фонд відзначив суттєві досягнення у забезпеченні цінової стабільності в Україні під керівництвом Якова Смолія.

У МВФ вважають, що керівництво Смолія наочно продемонструвало ключову роль незалежного центрального банку в сучасній макроекономічній політиці, повідомляє пресслужба відомства.

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Саме тому незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови,

– наголосили у МВФ.

Зауважимо, що 9 червня у МВФ ухвалили рішення щодо виділення Україні 5 мільярдів доларів за новою 18-місячною програмою фінансування. Гроші мають піти на боротьбу з наслідками коронавірусу.

Голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев вважає, що існує прямий взаємозв'язок між звільненням Смолія та траншами від МВФ, однак це не покращить наші відносини з фондом.

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