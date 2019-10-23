Відставка з багатьма відомими: хто і чому "пішов" губернатора Київщини

Глава Київської обласної державної адміністрації (КОДА) Михайло Бно-Айріян став першим, призначеним президентом Володимиром Зеленським губернатором, який пішов у відставку. Що спонукало його до такого кроку?

20 жовтня на своїй сторінці в Facebook Бно-Айріян оприлюднив фото своєї заяви на ім'я Володимира Зеленського з проханням звільнити його з посади. Вже через кілька годин на закритому засіданні уряд Олексія Гончарука схвалив рішення Бно-Айріяна. Тепер, щоб він де-юре став губернатором з приставкою "екс", необхідний лише автограф глави держави, який наразі перебуває з візитом в Японії.

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Губернаторське звільнення з літературним натяком

35-річний Бно-Айріян про причини свого рішення не повідомив, проте в коментарі до "прощального" посту в Facebook процитував уривок твору Івана Багряного "Сад Гетсиманський": "Краще померти раз, померти гордо, з незломленою душею, ніж повзати на колінах і померти двічі – морально і фізично. Але в першому варіанті ще є шанс взагалі не вмерти".

У цій дещо пафосній цитаті є чіткий підтекст. Про нього – нижче...

Обласні зв'язки на політичному Олімпі

Втім, перш ніж розібратися, чому після трохи більше ста днів губернаторства Михайло Бно-Айріян вирішив покинути високий пост, розповімо коротко про його зв'язки на політичному Олімпі.

Бно-Айріяна навіть з натяжкою складно назвати "новим обличчям". Поки що чинний глава Київської ОДА працював другим секретарем посольства України в Росії під час служби там посла Костянтина Грищенка. У 2010 році разом з Грищенком повернувся в Україну і працював в МЗС при уряді Миколи Азарова.

Після Євромайдану Михайло Бно-Айріян продовжив працювати в Кабміні на посаді начальника управління європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Після 2016 року перейшов на роботу заступником директора з комунікацій та міжнародного співробітництва національної енергетичної компанії "Укренерго" (держпідприємство, яке здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередач, а також управління енергосистемою країни), а потім став директором з комунікацій.

Однокурсника спікера "пішла" група Коломойського

За чутками, в Зе-команду Бно-Айріяна привів його давній друг і одногрупник, чинний спікер Ради Дмитро Разумков. Також протекцію чиновнику нібито склав Володимир Коваль, батько представника команди Зеленського в Київській області та №59 списку "Слуги народу" Ольги Коваль, який надав свій офіс штабу Зеленського на президентських виборах.



Дмитро Разумков / Фото Українська політична арена

Втім, на цьому коло спілкування очільника області не обмежується. Йому приписують зв'язки з великими забудовниками і топ-чиновниками. Серед них, зокрема, називають голову облради, представника Радикальної партії Олега Ляшка Миколу Стариченка, депутата обласної ради, ексзаступник міністра регіонального розвитку, відомого столичного девелопера Льва Парцхаладзе і Вадима Столара – скандального столичного забудовника, близького до Віталія Кличка.

І нарешті, цікавим є союз Бно-Айріяна з людьми, близькими до одіозного ексглава Держмитниці часів Януковича Ігоря Калетника. Подейкують, що на пост губернатора чиновника просував помічник Калетника – Ілля Павлюк, а також екснардеп і в минулому начальник Управління організації роботи з великими платниками податків Державної податкової адміністрації України Віктор Тимошенко.



Ігор Калетник / Фото Veжа

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Дербі за Київську область: хто кому сів на шию

При підготовці цієї публікації ми намагалися зв'язатися з Михайлом Бно-Айріяном, однак на неодноразові дзвінки він не відповів. Разом з тим, позиція Бно-Айріяна вже стала відома завдяки його перепалці в соцмережах з нардепом-мажоритарником від "Слуги народу" Олександром Дубінським. Той протягом всієї нетривалої каденції губернатора активно "тролить" чиновника, відкритим текстом закликаючи піти у відставку.



Нардепом-мажоритарником від "Слуги народу" Олександр Дубінський / Фото з відкритих джерел

Відразу ж після того, як стало відомо про заяву Бно-Айріяна, Дубінський, близький до олігарха Коломойського, оперативно написав пост у Facebook такого змісту: "Якщо серйозно, то від губернатора було потрібно призначити будь-яких глав РДА замість людей, підконтрольних Кононенку і Москаленку (нардеп ВР минулого скликання від групи "Воля народу" – Прим. 24). Він відмовився. Ну і якось так... ".

У коментарі до посту Дубінського Бно-Айріян зазначив:

Та ні, я просто відмовив вам призначити, наприклад, главою РДА людину, яку мені "впарювала" команда колишнього губернатора, яка працює на вас, до речі. Я не дав вам сісти мені на шию, ось і все. Причина дуже проста. І ви, разом зі своєю командою з легкою, та й нелегкою неголеністю, у мене точно не пройдете.

Далі суперечка парламентарія і губернатора переросла в категорію "сам дурень", тому не носить абсолютно ніякої інформаційної цінності. Але причини конфлікту, схоже, стали зрозумілішими…

"Неправильні" кадрові рішення до відставки доведуть

Ця перепалка дала досить, щоб зрозуміти, що першопричиною, яка потягнула за собою відставку губернатора, є банальний переділ впливу в Київській області. Каталізатором, як стверджує наше джерело в "Слузі народу", стало недавнє звільнення Сергія Золіна, директора Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА – однієї з найбільш "жирних" структур в адміністрації. Крісло довго не пустувало і його зайняв Євген Плащенко, якого в ЗМІ називають людиною Вадима Столара. Це кадрове рішення, як кажуть в кулуарах, абсолютно дисонувало з планами групи Коломойського, яка нібито домовилася "нагорі" про те, щоб віддати цей хлібний пост "своєму" нардепу Олегу Дунді, який переміг на виборах в Раду під Зе-брендом в 91-му окрузі Київської області. До свого депутатства Дунда був директором будівельної компанії "А.В.С.", серед засновників якої є фірма, підконтрольна Коломойському.

Саме після призначення на пост далекого Коломойському Плащенка, на Бно-Айріяна почалися періодичні та жорсткі атаки з боку Дунди і Дубінського, близьких до опального олігарха. Паралельно вони почали послідовно вести дискримінаційно-інформаційну кампанію проти губернатора, звинувачуючи його в нездатності звільнити людей одіозного екснардепа Ігоря Кононенка, які нібито досі працюють в ОДА і райадміністраціях. Йшлося зокрема про заступника губернатора Аллу Шкуро, яку вважають людиною Кононенка і яка в розпал президентської виборчої кампанії-2019 нібито відповідала за горезвісну "сітку" Порошенка на рівні Київської області.

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"Людина Коломойського" в губернаторському кріслі

Днями, давши "добро" на відставку губернатора Київщини, в уряді відразу ж назвали ім'я кандидата на ще не звільнене крісло. Ймовірним новим главою Київської ОДА ближчим часом стане уродженець Харкова Олексій Чернишов. Він відомий, в першу чергу, як засновник інвестиційної компанії "VI2 Partners" і голова Наглядової ради Українського клубу нерухомості.

З початку 2000 років Чернишов почав співпрацювати з харківським бізнесменом і екснардепом Олександром Фельдманом. В результаті майбутній глава ОДА викупив у компаньйона компанію "АВЕК". При цьому Чернишов разом з Фельдманом мають цілий ряд бізнес-проєктів в Харкові. Зокрема, їх називають співвласниками скандально відомого ринку "Барабашово".



Олександр Фельдман / Фото з відкритих джерел

У 2012 році Чернишов заснував компанію Eastgate Development, яка відома своїм проєкт "Київської бізнес-гавані". Йдеться про масштабний оптово-промисловий комплекс в районі столичної Троєщини. Втім, проєкт так і не був реалізований. Також варто відзначити, що Чернишов є співвласником мережі супермаркетів "Фуршет".

Тож не дивно, що майбутній глава ОДА має авторитетних друзів в Києві і столичному регіоні. Одним з його близьких товаришів називають ексгубернатора Київської області Максима Мельничука, який у 2016 році потрапив в грандіозний корупційний скандал, після якого був змушений подати у відставку. Крім того, Чернишова називають близьким до київського забудовника Андрія Вавриша – друга глави Офісу президента Андрія Богдана. Колишній столичний чиновник – Вавриш є засновником будівельної компанії SAGA Development, яка зводить об'єкти не тільки в Києві, а й в столичних містах-супутниках, тому "свій" глава ОДА йому був би дуже доречним. Що ж стосується зв'язків на вищому рівні, то в Олександра Фельдмана, чиїм давнім партнером по бізнесу є Чернишов, зараз сформувалися міцні комунікації з Банковою. Крім того, зберігаються близькі стосунки у Федьдмана і з олігархом Коломойським.



Максима Мельничук / Фото Слово і діло

Чи вдасться олігарху "взяти" Київщину?

Чи зможе Коломойський вже в найближчому майбутньому взяти під повний контроль Київську область? Головна проблема олігарха з Дніпра полягає в тому, що в пристоличному регіоні сходяться інтереси дуже серйозних місцевих гравців. І будь-яку спробу зайти, наприклад, на будівельний ринок в околицях Києва, зустрінуть серйозною протидією з їх боку. Все це може вилитися в грандіозну війну між забудовниками і їх "дахами" в силових органах. В результаті, Київська область – і так фактично непідконтрольна Банковій – може збунтуватися.

А тим часом, як розповів нам один з представників фракції "Слуга народу", в неформальних бесідах деякі нардепи з групи Коломойського, коментуючи кадрове "з'їдання" глави Київської ОДА Бно-Айріяна іронізують: мовляв, апетит приходить під час їжі. Мабуть, на Банковій над цим варто серйозно задуматися, оскільки втрата контролю над окремо взятими регіонами в переддень місцевих виборів неодмінно потягне за собою крах усієї вертикалі.

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