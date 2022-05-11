Відставки командування означають, що у Кремлі війну визнали провальною, – Арестович

Росія змінює верхівку військового командування, що відповідальне за війну проти України. Через це ті, хто залишився на посадах, брешуть про успіхи.

Про це для 24 каналу сказав позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

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"Відстороняють швидко й потужно російських генералів. За попередніми даними, поміняли заступника керівника генштабу. Поміняли керівника головного оперативного управління, який планує війну. Це означає, що в Кремлі визнали війну програшною", – сказав Арестович.

За статтею про держзраду

За словами Арестовича, усунули командувача першої танкової армії – основного ударного з'єднання, яке було в Росії найбоєздатнішим і наступало на Півночі України та на Харківщині. Радник заявив, що на командира завели карну справу за промахи у війні.

Навіть є інформація, що кваліфікують справу як державну зраду. І після цього багатьом начальникам хочеться доповісти про якісь успіхи,

– заявив Арестович.

Він зазначив, що російські військові заявляють – вийшли на кордон Луганської області. Свою брехню вони поширюють на специфічну внутрішню аудиторію.

Відставки 9 травня

Радник керівника ОП наголосив, що всі відставки відбулись в сакральний для окупантів день – 9 травня. Вони робили чистки саме тоді.

Це справжня оцінка російського керівництва російської військової кампанії. Вони доповідають про успіхи, бо хочуть жити,

– зазначив Арестович.

Коли з'явиться правда, як зазначив Арестович, то військові у Кремлі знову брехатимуть, що ворог накопичив сили, йдуть важкі бої. Казатимуть, що фактично їхні підрозділи вийшли, а потім вороги з'явилися і йде велика боротьба.

Успішні лише окремі підрозділи

Арестович припустив, що нові посади можуть отримати військові з тих частин, які вважають, що краще за інших проявилися у війні.

"Але чи є хтось, хто справді якось проявився, то я не знаю. Я не можу сказати, що хоч з якийсь план "спецоперації" має успіх. Окремі підрозділи так. Можливо, добре виконали своє завдання, але лише свої. Бо коли ти все робиш, а сусіди справа і зліва ні, то мета операції не виконана", – зазначив Арестович.

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