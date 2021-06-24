Не знайшли порушень: відсторонені після рішення РНБО львівські митники знову працюють

Рада нацбезпеки та оборони провела засідання 2 квітня, після чого від роботи відсторонили понад 100 працівників митниці. Частину з них вже повернули на місця праці.

Серед відсторонених були і 46 працівників Галицької митниці – через причетність до корупції і контрабанди. Наразі вони всі повернулись до виконання своїх обов'язків. Про це повідомила Державна митна служба України.

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Дисциплінарні провадження проти відсторонених закрили

Під час перевірки їхньої діяльності порушень не виявили. Таким чином закрили усі дисциплінарні справи проти 46 осіб.

На цей час дисциплінарні провадження стосовно 127 посадових осіб територіальних органів Держмитслужби, з яких 46 посадових осіб Галицької митниці Держмитслужби, закриті у зв'язку з невстановленням в їх діях дисциплінарного проступку та підстав для їх притягнення до дисциплінарної відповідальності,

– сказала у ДМС.

Відносно 22 посадовців дисциплінарні провадження продовжені.

Зеленський анонсував законодавчі зміни щодо боротьби з контрабандою

Раніше ДМС закрила дисциплінарні провадження щодо двох заступників начальника Галицької митниці Володимира Цабака та Ярослава Скоромного. Їх теж відсторонили від роботи на початку квітня цього року через підозру у корупції та контрабанді.

Зазначимо, що одразу після засідання РНБО 2 квітня президент Зеленський виступив з відеозверненням. Він розповів про масштаби контрабанди в Україні. Глава держави анонсував масштабні законодавчі зміни, результатом яких стане криміналізація недостовірного митного декларування.