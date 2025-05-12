У Нацгвардії спростували звільнення командувача Півненка

Попри інформацію, яка шириться мережею, командувач Національної гвардії Олександр Півненко не відсторонений. Він продовжує виконувати свої обов'язки та завдання.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацгвардію України.

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Що відомо про відсторонення Олександра Півненка

У пресслужбі Національної гвардії спростували неправдиву інформацію.

З метою уникнення поширення недостовірної інформації від неофіційних джерел, повідомляємо, що командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, що генерал продовжує виконувати свої обовʼязки та визначені завдання у штатному режимі.

Нагадаємо, що 10 травня стало відомо, що нібито 6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонили від посад. Серед них, зокрема, був Півненко.

У командира та у низки посадовців Національної гвардії України проводили обшуки. За даними слідства, командувач Нацгвардії у змові з іншими посадовцями міг отримати хабар у розмірі 190 мільйонів гривень.

Своєю чергою у САП заявили, що спільно з НАБУ не коментують хід та результати слідчих дій у своїх кримінальних провадженнях щодо посадовців Нацгвардії України.