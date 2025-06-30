Скандал зі "святкуванням" Поворозника: Кличко відсторонив свого першого заступника

Напередодні депутати Київради проголосували за висловлення недовіри першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику. Тепер Віталій Кличко підписав це рішення та відсторонив посадовця від виконання обов'язків.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву мера столиці від понеділка, 30 червня. Він також ухвалив рішення про проведення службового розслідування.

Дивіться також Чи буде колись метро на Троєщину та що не так з транспортом у Києві: інтерв'ю з Бахматовим

Що відомо про скандал із Поворозником

За даними ЗМІ, 25 травня на комунальній території Вишгородського "Водоканалу" Поворозник святкував день народження. Тоді у столиці тривав День жалоби після масштабної російської атаки, яка забрала життя 12 людей.

Через це Київська міська рада висловила недовіру Поворознику. 10 червня депутати проголосували за заборону посадовцю користуватися будь-яким майном громади.

Уже 30 червня Кличко повідомив, що підписав рішення депутатів щодо свого першого заступника. Окрім того, він ініціював службове розслідування, на час якого Поворозника відсторонять від виконання обов'язків. Мер також наголосив, що механізм призначення та звільнення у КМДА чітко врегульовує закон України.

До розслідування залучать ініціаторів даного рішення депутатів Київради. За результатами службового розслідування має бути ухвалене законне рішення!

– наголосив Кличко.

Нагадаємо, у квітні очільник Київської МВА Тимур Ткаченко заявив, що Поворозник неодноразово не виконував доручення. Посадовець нібито створював "несприятливі умови" для роботи КМВА – проєкти розпоряджень "зависають".