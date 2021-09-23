Відсторонення заступника голови АРМА продовжили ще на 2 місяці

Вищий антикорупційний суд ще на 2 місяці продовжив відсторонення з посади заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимира Павленка. Рішення схвалили 23 вересня.

Деталі від Антикорупційного суду

Ухвала суду діятиме до 22 листопада 2021 року включно. Клопотання подав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше Кабмін призначив тимчасового очільника АРМА

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення у порядку, передбаченому для виконання судових рішень,

– наголосили у ВАКС.

До речі, раніше Павленко казав, що оскаржуватиме рішення про відсторонення, бо звинувачення "безпідставні".

Що відомо про корупційний скандал в АРМА

Наприкінці липня тимчасового виконувача обов'язки очільника АРМА Віталія Сигидина та ще низку високопосадовців запідозрили у привласненні понад 400 тисяч доларів. За версією слідства, протягом серпня – грудня 2020 року підозрювані та адвокати заволоділи коштами, які були передані в управління Агентства.

Посадовці на підставі підроблених судових рішень перераховували гроші на банківський рахунок людини, яка не мала до цих коштів жодного стосунку. Потім ці гроші розподілили між учасниками групи.

Усіх підозрюваних відсторонили з посади. Якщо провину чиновників доведуть, то їм загрожує ув'язнення від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади.