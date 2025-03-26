Строковики без відстрочки: мобілізація чи рекрутинг — що обрати

З квітня 2025 року строковики, звільнені в запас у 2024 році, втрачають відстрочку від мобілізації. Відтепер їм доведеться обирати між двома варіантами: очікувати на повістку або самостійно долучитися до війська через рекрутинг.

Про це розповідає 24 Канал. Згідно з указом президента України, строковики, строк служби яких завершився під час воєнного стану, були звільнені у запас у квітні-травні 2024 року.

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Що чекає на строковиків у квітні 2025 року

Ці військові отримали відстрочку на 12 місяців, яка спливає в квітні-травні 2025 року. Ті, кому вже виповнилося 25 років, можуть бути мобілізовані. Ті ж, кому ще не виповнилося 25 років, мають можливість підписати контракт "18-24".

Строковики мають два варіанти:

Мобілізація – процес, який залежить від територіальних центрів комплектування. Якщо ви отримали повістку, вибір майже відсутній.

Рекрутинг – добровільний процес, де можна самостійно вибрати посаду і підрозділ для служби, підписавши контракт. Центр рекрутингу ДШВ допоможе з вибором вакансій і підбере варіанти згідно з вашими здібностями.

Як працює центр рекрутингу?

Центр рекрутингу — це посередник між бригадами та кандидатами на службу. Рекрутери нададуть детальну інформацію про вакансії, а також допоможуть знайти найкраще місце служби відповідно до ваших бажань і вмінь.

Якщо ви зацікавлені в специфічній посаді (наприклад, оператор БпЛА), рекрутери зв'яжуться з командиром бригади та перевірять наявність вакантних місць.

Спеціальні контракти для молоді

Молодь 18 – 24 років може підписати контракт із 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою на 1 рік. Військові за цим контрактом отримують значну грошову винагороду (200 000 гривень при підписанні контракту, 300 000 гривень після навчання, 500 000 гривень пізніше), а також відстрочку на рік та можливість виїжджати за кордон.

Які вакансії відкриті?

Серед вакансій – як бойові, так і небойові посади: бухгалтери, оператори БпЛА, фахівці з РЕБ, медики, гранатометники та інші. Переглянути всі пропозиції можна на сайті центру, або звернутися до рекрутерів для детальнішої консультації.

Звернутися до центру рекрутингу можна за адресою: Житомир, вул. Київська, 2, або через телеграм-бот, Instagram, чи Facebook. Рекрутери оперативно нададуть інформацію та допоможуть знайти потрібну вакансію.

Як буде проходити навчання?

Підготовка триватиме 45 днів, після чого – ще 15 днів спеціалізованої підготовки в 199 навчальному центрі ДШВ. Навчання проводить досвідчений інструкторський склад з актуальними бойовими навичками.

Чи можна долучитися, якщо вже отримав повістку?

Так, якщо повістка не є бойовою, рекрутери радять звертатися саме до центру рекрутингу, щоб обрати посаду та місце служби.