Чи є в аспірантів відстрочка за оновленими нормами законодавства

Право на відстрочку від мобілізації мають всі здобувачі третього освітньо-наукового рівня.Вступити в аспірантуру можна на денну форму навчання і на заочну за контрактом.

Чи усі аспіранти мають право на відстрочку від військової служби, після змін до законодавстві, розповідає 24 Канал.

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Вступ до аспірантури

Вступити до аспірантури тепер можна лише за деяких умов. Зокрема, потрібно скласти тест із загальнонаціональної компетенції та єдиний вступний іспит, з оцінками не нижче за 160 балів.

Важливо. При цьому не можна вступити до аспірантури за контрактом на денну форму навчання. Аспіранти, які здобувають освіту на денній формі, навчаються лише на бюджеті.

Водночас, ті, хто вступив раніше, до 2024 року, на аспірантуру на контракт та навчаються на денній формі, мають право на відстрочку. Тепер же, якщо людина хоче вступити до аспірантури на контракт, це можна зробити лише на заочну форму.

Заочна та дена форма навчання

Також важливо розуміти, що аспірант, який навчається на заочній формі, не має права на відстрочку. Отримають відстрочку лише ті аспіранти, які навчаються на денній формі та за кошти бюджету.

"Зміни до Порядку прийому в 2024 році не стосуються аспірантів, які вступили раніше. Зміни стосуються виключно нових вступників 2024 року, тому раніше зараховані аспіранти на контракт, денну форму і послідовну освіту матимуть право на відстрочку. Вечірня та заочна форми здобуття освіти ніколи не передбачали відстрочення від мобілізації", – пояснювали у МОН.

До слова, цьогоріч абітурієнти могли вступити на денну аспірантуру лише за держзамовленням. Водночас кількість бюджетних місць збільшили удвічі – з традиційних 3200 до 7000.