Кабмін погодив законопроєкт, що передбачає річну відстрочку від мобілізації для військовозобовʼязаних і резервістів віком 18 – 25 років, які вже відслужили за контрактом під час воєнного стану.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука. Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає 12-місячну відстрочку від мобілізації для окремої категорії молодих військовозобовʼязаних.

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Кабмін пропонує річну відстрочку

Йдеться про громадян віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану вже проходили службу за контрактом та були звільнені.

За словами Тараса Мельничука, законопроєктом пропонується доповнити статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Нововведення передбачає, що вищезазначені військовозобовʼязані та резервісти не підлягатимуть призову протягом 12 місяців після звільнення зі служби.

Підставами для звільнення мають бути:

завершення строку служби за контрактом, укладеним під час дії воєнного стану;

закінчення строків військової служби, визначених Кабінетом Міністрів.

Зараз документ має статус законопроєкту – попереду розгляд у парламенті, голосування та підпис президента. Лише після цього зміни набудуть чинності.

Крім того, вже найближчим часом у мобільному застосунку "Резерв+" обіцяють появу нових категорій для оформлення відстрочки. Зокрема, спроститься процедура для науковців, педагогів вишів і профосвіти, а також осіб, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I чи II групи. Якщо дані підтверджені в офіційних державних реєстрах, відстрочку можна буде отримати в кілька кліків.