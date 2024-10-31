У Резерв+ стартувало тестування онлайн-відстрочки: як доєднатися і коли запустять офіційно

У четвер, 31 жовтня, в застосунку Резерв+ офіційно запустили бета-тестування відстрочки онлайн. Вже у листопаді планується повноцінний запуск сервісу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова.

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Що відомо про відстрочку у Резерв+

Рустем Умєров вказав, що відстрочка у Резерв+ – це важливий крок до максимального спрощення та цифровізації процесів військового обліку.

"Бета-тест дозволить отримати зворотний зв’язок від користувачів і заздалегідь внести необхідні корективи у роботу послуги", – додав він.

Повідомляється, що наразі до тестування онлайн-відстрочки можуть долучитися:

​багатодітні батьки, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі

​люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення

​​студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту

Користувачі зможуть подати запит на відстрочку через Резерв+, і система автоматично перевірить наявність такого права. У разі позитивного рішення статус відстрочки відобразиться в електронному військовому документі,

– пояснив Умєров.

Щоб взяти участь у тестуванні заповніть форму за посиланням.

Водночас міністр пояснив, що метою Міноборони є максимальна цифровізація процесів військового обліку. Структура продовжує роботу над впровадженням інноваційних послуг, які зменшать кількість паперової роботи — як для військовослужбовців, так і для військовозобовʼязаних.

Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону повідомляла, що наразі відбувається активне тестування функції миттєвої відстрочки у Резерв+.

У наступному оновленні, ця функція стане доступною для 3 категорій: осіб з інвалідністю, студентів й аспірантів, а також багатодітних батьків. Поступово Міноборони додаватиме інші типи відстрочки – структура працює над тим, аби всі категорії могли оформити документ онлайн. Можливість відстрочки стане можливою завдяки взаємодії з державними реєстрами.