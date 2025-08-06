У Резерв+ з'явилася нова відстрочка: хто і за яких умов може отримати
- У застосунок Резерв+ додали нову відстрочку 6 серпня.
- Міністерство оборони пояснило, хто, як і за яких умов може оформити її.
У Резерв+ додали нову відстрочку. Цього разу для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
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Що відомо про нову відстрочку у Резерв+?
В оновленні застосунку Резерв+ 6 серпня додали відстрочку для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій.
Однак аби отримати її, необхідно мати такі дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти:
- відмітку про основне місце роботи;
- зарплатну ставку не меншу за 0,75;
- відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер: вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії.
Щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані в Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", далі відповідну категорію. Сповіщення з результатом надійде згодом.
Зверніть увагу! Якщо посада працівника закладу освіти відповідає 3 вказаним критеріям, однак відстрочка в застосунку не оформлюються, то необхідно звернутися до закладу освіти – роботодавця, який має перевірити й за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.