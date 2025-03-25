Наскільки надаться відстрочка від мобілізації після операції

Якщо військовозобов'язаний переніс операцію, то він має право на відстрочку. Мобілізувати його і викликати на ВЛК неможливо у період відновлення.

Громадянин, який мав статус обмежено придатного і повинен був пройти ВЛК до 4 лютого, у цей період отримав серйозну травму і вимушений щонайменше чотири місяці переміщатися на милицях. Чоловік поцікавився на порталі "Юристи.UA", чи треба йому проходити ВЛК для колишніх обмежено придатних та чи можуть його мобілізувати, передає 24 Канал.

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Чи надають відстрочку після операції

Громадянину відповів адвокат Юрій Айвазян. За словами експерта, військовозобов'язані мають з'являтися на ВЛК за повісткою від ТЦК. У законодавстві не передбачено, що чоловіки повинні прибувати на медогляд до ТЦК самостійно.

Також юрист зауважив, що після операції військовозобов'язаний має отримати відстрочку до остаточного одужання.

Тож вам повинні надати тимчасову непридатність, оскільки не вбачаю, як саме можна мобілізувати людину на милицях,

— запевнив Айвазян.

Нагадаємо, що колишні обмежено придатні зобов'язані пройти повторне ВЛК до 5 червня 2025 року. Висновок ВЛК чинний один рік, за несвоєчасне оновлення статусу передбачена адміністративна відповідальність зі штрафом від 17 000 до 25 000 гривень.