Мобілізація в грудні 2023 року: хто може отримати відстрочку
Доки триває війна в Україні питання мобілізація в Україні залишається актуальним. Наразі продовжує тривати загальна мобілізація. Проте частина військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку.
Верховна Рада продовжила воєнний стан до 14 лютого 2024 року. Так, в країні діє загальна мобілізація. Хто не підлягає мобілізації та може отримати відстрочку, інформує 24 Канал.
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Відстрочка від мобілізації
Мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Проте, є перелік осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Його розширили ще в серпні 2023 року. Наразі, з того часу змін він не зазнав та містить в собі такі основні категорії:
- Працівники, які мають бронь за державними органами, підприємствами, установами чи організаціями.
- Багатодітні батьки та батьки-одинаки.
- Особи з інвалідністю I – III груп, а також особи, які є опікунами осіб з інвалідністю / недієздатних осіб.
- Чоловіки та жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I - II груп або з важкою хворобою, яка підтверджена спеціальною лікарсько-консультативною комісією.
- Особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, що наразі не досягли 18-річного віку, включаючи опікунів, піклувальників, усиновителів та прийомних батьків.
- Особи, які доглядають за ріднею з тяжкими хворобами/інвалідністю I – II груп, та які потребують постійного догляду.
- Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони.
- Особи, які втратили (смерть / зникли безвісти) близьких родичів під час їхньої участі в Антитерористичній операції (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші).
Мобілізація в Україні: останні новини
- У грудні 2023 року студенти 30+ підлягатимуть мобілізації та залишатимуться в аудиторіях для того, щоб продовжити навчання.
- Проте, народні депутати вже розробляють закони про мобілізацію цих осіб, а фахові юристи шукають обґрунтування того, чому мобілізація студентів такої категорії не буде порушувати конституційне право на освіту.
- Крім цього, незабаром має бути законодавчо оформлене питання демобілізації бійців після 36 місяців безперервної служби, звільнених з полону, тих бійців, що отримали інвалідність тощо.