Мобілізація в грудні 2023 року: хто може отримати відстрочку

Доки триває війна в Україні питання мобілізація в Україні залишається актуальним. Наразі продовжує тривати загальна мобілізація. Проте частина військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку.

Верховна Рада продовжила воєнний стан до 14 лютого 2024 року. Так, в країні діє загальна мобілізація. Хто не підлягає мобілізації та може отримати відстрочку, інформує 24 Канал.

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Відстрочка від мобілізації

Мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Проте, є перелік осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Його розширили ще в серпні 2023 року. Наразі, з того часу змін він не зазнав та містить в собі такі основні категорії:

Працівники, які мають бронь за державними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

Багатодітні батьки та батьки-одинаки.

Особи з інвалідністю I – III груп, а також особи, які є опікунами осіб з інвалідністю / недієздатних осіб.

Чоловіки та жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I - II груп або з важкою хворобою, яка підтверджена спеціальною лікарсько-консультативною комісією.

Особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, що наразі не досягли 18-річного віку, включаючи опікунів, піклувальників, усиновителів та прийомних батьків.

Особи, які доглядають за ріднею з тяжкими хворобами/інвалідністю I – II груп, та які потребують постійного догляду.

Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони.

Особи, які втратили (смерть / зникли безвісти) близьких родичів під час їхньої участі в Антитерористичній операції (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші).

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