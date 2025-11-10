У Міноборони сказали, хто може оформити відстрочку від мобілізації, не виходячи з дому

З 1 листопада почали діяти нові правила оформлення відстрочки від мобілізації. ТЦК більше не приймають заяв на відстрочку. Їх треба подавати через Резерв+ або ЦНАП.

Крім того, більшість відстрочок подовжуються автоматично. Головна умова – це наявність сталих підстав для її отримання або підстав, які можна підтвердити в держреєстрах, передає 24 Канал із посиланням на Міноборони.

Дивіться також Прославився смішними відео у тіктоці: на війні загинув Максим Тимощук

Хто може оформити відстрочку онлайн?

На сьогодні оформити через Резерв+ можна 10 відстрочок. Йдеться про наступні категорії:

особи з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби (за наявності електронної постанови ВЛК);

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти.

В оборонному відомстві пообіцяли, що продовжать працювати над оцифровуванням решти відстрочок. Так, незабаром у застосунку Резерв+ має з'явитися відстрочка для людей, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю.

У Сухопутних військах кажуть, що більшість людей, які мають право на відстрочку, можуть оформити її онлайн. Наразі автоматично продовжено близько 720 тисяч відстрочок.

Що відомо про нові правила оформлення відстрочки?