У Міноборони сказали, хто може оформити відстрочку від мобілізації, не виходячи з дому
З 1 листопада почали діяти нові правила оформлення відстрочки від мобілізації. ТЦК більше не приймають заяв на відстрочку. Їх треба подавати через Резерв+ або ЦНАП.
Крім того, більшість відстрочок подовжуються автоматично. Головна умова – це наявність сталих підстав для її отримання або підстав, які можна підтвердити в держреєстрах, передає 24 Канал із посиланням на Міноборони.
Хто може оформити відстрочку онлайн?
На сьогодні оформити через Резерв+ можна 10 відстрочок. Йдеться про наступні категорії:
- особи з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби (за наявності електронної постанови ВЛК);
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки військових з дитиною;
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- студенти, аспіранти;
- працівники вищої та профосвіти.
В оборонному відомстві пообіцяли, що продовжать працювати над оцифровуванням решти відстрочок. Так, незабаром у застосунку Резерв+ має з'явитися відстрочка для людей, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю.
У Сухопутних військах кажуть, що більшість людей, які мають право на відстрочку, можуть оформити її онлайн. Наразі автоматично продовжено близько 720 тисяч відстрочок.
Що відомо про нові правила оформлення відстрочки?
- Особи, у яких тип відстрочки ще не доступний у Резерв+, які не користуються смартфоном або мають паперові документи й недостатньо інформації в державних реєстрах, з 1 листопада можуть подати заяву на відстрочку в будь-якому зручному ЦНАП.
- Паперова довідка про відстрочку замінюється на електронний документ з QR-кодом.
- У Раді ухвалили законопроєкт, який передбачає, що чоловіки віком від 18 до 25 років матимуть право на 12-місячну відстрочку від мобілізації. Необхідною умовою для цього є те, що військовослужбовці вже відслужили за контрактом щонайменше рік під час воєнного стану.