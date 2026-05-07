Нові правила відстрочки: кого не мобілізують у травні

В Україні змінили порядок оформлення відстрочки від мобілізації для чоловіків призовного віку. Відтепер заяву можна подати через застосунок "Резерв+" або Центр надання адміністративних послуг.

Територіальні центри комплектування більше не приймають документи безпосередньо. Водночас підстав для надання відстрочки громадянам не змінилися. Про це повідомляє УНІАН.

Як отримати відстрочку від мобілізації?

Оформити відстрочку від мобілізації можна через "Резерв+", воно доступне для тих, чиї документи є в електронних резервах. Вже після підтвердження відстрочки варто зберегти PDF-виписку або мати її у друкованому вигляді.

Такий документ може знадобитися для пред'явлення, наприклад, на вимогу військовослужбовців ТЦК. Якщо необхідні документи є лише у паперовому форматі, тоді заяву на отримання відстрочки можна звернувшись до ЦНАП.

Працівники центру сканують документи та передають їх на розгляд до ТЦК, не вилучаючи оригінали, це зазвичай триває від 7 до 14 днів. Військовозобов'язаного у цей час не можуть мобілізувати або направити на ВЛК.

Хто може оформити відстрочку?

Насамперед таке право мають заброньовані працівники критично важливих підприємств. Ідеться про сфери оборони, транспорту, енергетики, медицини і банківського сектору. Також це стосується депутатів, суддів і дипломатів.

Також поширеною підставою для відстрочки є наявність трьох і більше неповнолітніх дітей. Згідно з оприлюдненими даними, вона діє і для батьків дітей від різних шлюбів, якщо немає заборгованості зі сплати аліментів.

Водночас відстрочку можуть отримати самотні та прийомні батьки, а також чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю. Також її можуть оформити чоловіки з інвалідністю будь-якої групи за підтвердження медичної комісії.

Здебільшого такий статус надають тимчасово, от-як на пів року або рік, після чого необхідно повторно пройти ВЛК. Утім, для оформлення відстрочки не обов'язково мати інвалідність. Її можуть надати за станом здоров'я.

Це можливо, якщо після проходження медкомісії військовозобов'язаного визнають непридатним до служби. Також це стосується осіб, які повернулися з полону або тих людей, які мають загиблих або безвісти зниклих родичів.

Крім вищезгаданого, право на відстрочку мають студенти, які здобувають першу професійну або вищу освіту за денною чи дуальною формою навчання. Також її мають науковці і педагоги, які працюють на щонайменше 0,75 ставки.

Відстрочку також можуть отримати військовозобов'язані, які є єдиними опікунами тяжкохворих або недієздатних родичів. Водночас для оформлення такої підстави необхідно виконати низку встановлених для цього умов.

На що теж варто звернути увагу?

Зауважимо, раніше також оприлюднювали інформацію про те, що відсутність ВЛК не скасовує законне право на відстрочку, оскільки, за словами юристів, вони не залежать один від одного і є різними правовими механізмами.

Зараз продовжують діяти обмеження на виїзд за кордон під час воєнного стану в Україні. Утім, чинним законодавством передбачені певні винятки, які дозволяють окремим категоріям громадян залишати територію країни.

До речі, наразі в Україні розглядають можливі варіанти для усунення помилок під час проходження ВЛК. Ба більше, також планують перейти від масового оповіщення до принципу професійної відповідності під час мобілізації.