В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Однак окремі військовозобов’язані можуть втратити право на відстрочку через борги.

Йдеться насамперед про заборгованість зі сплати аліментів. Про це повідомляє Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Через що можна втратити відстрочку?

В Україні під час дії мобілізації деякі військовозобов’язані можуть втратити право на відстрочку, якщо мають підтверджені борги. Зокрема, це стосується заборгованості зі сплати аліментів, яка перевищує встановлений законом термін.

Фахівці пояснюють, що у разі наявності значної заборгованості та відкритого виконавчого провадження державні органи можуть переглянути підстави для надання відстрочки. У такій ситуації військовозобов’язаного можуть призвати на службу на загальних підставах.

Щоб уникнути втрати відстрочки, необхідно своєчасно виконувати фінансові зобов’язання та врегульовувати борги.

Водночас кожен випадок розглядають індивідуально, з урахуванням підстав для відстрочки, передбачених законодавством.

Яке покарання може загрожувати за відмову від повістки та ВЛК?

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, а військовозобов’язані чоловіки продовжують отримувати повістки. Водночас частина громадян намагається відмовитися від їх отримання або проходження військово-лікарської комісії.

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що за неявку за повісткою передбачений штраф від 17 000 до 25 500 гривень, який у разі несплати подвоюється.