Відстрочка від мобілізації: Лубінець пояснив усі нові зміни в законодавстві

Під час воєнного стану усі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років підлягають мобілізації. Але деякі категорії мають право на відстрочку з різних причин.

Це питання постійно обговорює уряд, й нерідко до законодавства вносять зміни. Тому омбудсман вирішив роз'яснити, хто має право на відстрочку та за яких обставин.

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Лубінець про зміни щодо відстрочки

Омбудсман повідомив, що визначені механізми, за якими працівники критично важливих галузей економіки та державного управління можуть отримати відстрочку від мобілізації. Це дозволяє забезпечити функціонування ключових сфер, таких як енергетика, транспорт, охорона здоров'я тощо.

Також уряд вдосконалив процедуру надання відстрочки від мобілізації. Так, встановлено чіткі критерії та процедури надання відстрочки від мобілізації. Це може включати відстрочку для працівників критично важливих галузей, студентів, людей з сімейними обставинами, які потребують їхньої присутності. За словами Лубінця, така процедура допомагає зберегти критично важливі функції в суспільстві та підтримувати соціальну стабільність.

Все, що треба знати про відстрочку

Лубінець пояснив, що процес надання відстрочки від мобілізації – це складна система. Так, спочатку створюють при ТЦК та СП створюють комісію з надання відстрочки. До неї входять голова комісії – керівник районного (міського) ТЦК та СП, а також представники апарату, структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, ЦНАП) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації).

Документи та заяву на відстрочку від мобілізації потрібно подавати особисто на ім'я голови комітету. Форма цієї заяви визначена у додатку 4 до Постанови Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року. До заяви також потрібно додати документи, які підтверджують право на відстрочку.

Комісія зобов'язана розглянути заяву про надання відстрочки протягом 7 днів з дня надходження, але не пізніше наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

На підставі розгляду документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення оформляється протоколом і повідомляється заявнику не пізніше наступного дня після ухвалення рішення.

Термін дії відстрочки визначається строком дії законних підстав для її надання. Однак – не більше як на строк проведення мобілізації.

Усі військовозобов'язані, які мають право на відстрочку та позитивне рішення комісії про її надання, отримують довідку із зазначеним строком на відстрочку від мобілізації. Якщо військовозобов'язаному буде відмовлено у наданні відстрочки, то він отримає письмову відповідь від комісії, чому йому відмовлено.