"Лише через ЦНАП": Міноборони розширило перелік осіб із правом на відстрочку

Міноборони надало право на відстрочку фахівцям Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Оформити її через Резерв+ наразі неможливо, тому заяву доведеться подавати виключно особисто.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Які подробиці?

Нововведення поширюється на членів агентства та працівників секретаріату, які мають науковий ступінь. Обов'язковою вимогою є робота в установі за основним місцем на умовах повної зайнятості.

Для оформлення відстрочки військовозобов'язаним необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг. До заяви слід додати підтвердну довідку про посаду та диплом про присудження наукового ступеня.

Адміністратори центру самостійно надішлють пакет документів до ТЦК та СП, чия комісія ухвалить остаточне рішення.

Військовозобов'язаному не потрібно відвідувати територіальний центр особисто: підсумок розгляду повідомить ЦНАП, після чого дані з'являться в електронному військово-обліковому документі.

Автоматичне оновлення військових документів

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як без повторних заяв і візитів до ТЦК в Україні стартувало автопродовження відстрочок.

Зазначається, що система автоматично звіряє дані державних реєстрів і надсилає сповіщення громадянам безпосередньо у додаток.

При цьому прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що в Україні розглядають можливість запровадження економічного бронювання від мобілізації на тлі різкого збільшення кількості оформлених відстрочок.