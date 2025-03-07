Юристи пояснили, чи можна отримати відстрочку від мобілізації, якщо дружина вагітна

В Україні є певні категорії громадян, які мають право на відстрочку, зокрема за сімейними обставинами. Юристи пояснили, чи можна її отримати, якщо ваша дружина вагітна.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на фахівців юридичної компанії INSEININ.

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Чи можна отримати відстрочку, якщо дружина вагітна

Юристи пояснили, що відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов’язані можуть отримати відстрочку за певних умов, зокрема через сімейні обставини.

В законодавстві вагітність дружини не передбачена як окрема підстава для відстрочки від мобілізації в Україні. Однак існує норма про "необхідність постійного стороннього догляду", яка може застосовуватися і щодо вагітної дружини. Це дає можливість отримати відстрочку на весь період такого догляду.

Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" також передбачає можливість відстрочки для військовозобов’язаних у разі значних сімейних обставин. Проте сама по собі вагітність дружини не входить до переліку безумовних причин для звільнення від мобілізації.

Юристи наголошують, що вагітність дружини не є автоматичною підставою для надання відстрочки. Водночас якщо вагітність має ускладнення або супроводжується станами, що вимагають постійного догляду, чоловік може претендувати на відстрочку.

Яка вагітність потребує постійного догляду:

якщо дружина має серйозні медичні ускладнення та потребує постійного догляду;

якщо в родині вже є неповнолітні діти, які потребують догляду.

В цих випадках можна подати заяву на відстрочку з відповідними медичними довідками та іншими підтверджуючими документами.

Як отримати відстрочку у зв'язку із вагітністю дружини

Для отримання відстрочки у зв’язку з вагітністю дружини, потрібно виконати наступне:

зібрати необхідні документи: довідку з медичного закладу про вагітність дружини (із зазначенням терміну вагітності та можливих ускладнень, якщо такі є), довідку про склад сім’ї або свідоцтво про шлюб, медичний висновок про стан дружини – потребу у догляді (якщо є ускладнення), документи, що підтверджують наявність дітей (свідоцтва про народження);

заяву слід подавати до ТЦК та СП, де особу було взято на облік, якщо вона ніде не стоїть на обліку потрібно спочатку стати на облік за місцем проживання;

після розгляду поданих документів військкомат приймає рішення про надання або відмову в наданні відстрочки.

Зауважимо, що ви маєте право оскаржити рішення в судовому порядку, якщо вам відмовлять у наданні відстрочки.

Нагадаємо, що кабінет Міністрів 25 лютого продовжив дію відстрочки від мобілізації для заброньованих працівників. Тепер вона триватиме до 31 березня.