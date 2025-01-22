Відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів повернулись у "Резерв+"
- Відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів знову доступні у "Резерв+", як повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.
- Мобілізація в Україні продовжена до 7 лютого 2025 року, але деякі категорії громадян мають право на відстрочку.
- Ведеться робота над тим, щоб інші типи відстрочок стали доступні в "Резерв+".
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У додатку "Резерв+" були певні обмеження на оформлення послуг.
Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко повідомила, що відстрочки для студентів, аспірантів та докторантів знову доступні у "Резерв+". Про це пише 24 Канал із посиланням на її допис.
Дивіться також Чи можуть військовозобов'язаних утримувати в будівлі ТЦК: пояснення юристів
Робота триває
Чорногоренко написала, що все працює.
Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів у "Резерв+",
– наголосила вона.
За її словами, триває активна робота над тим, щоб інші типи відстрочок стали доступні в "Резерв+". Про новини щодо цього поінформують окремо.
Раніше Чорногоренко зазначала, що ці функції планують повернути 22 січня.
Мобілізація в Україні продовжена до 7 лютого 2025 року, проте деякі категорії громадян мають право на відстрочку або не підлягають призову. Відстрочку можуть отримати працівники критичних підприємств, державні службовці, особи з сімейними обставинами, особи з інвалідністю, студенти та науковці.