Кабмін спростив деякі норми щодо відстрочки від мобілізації певним категоріям

Кабінет міністрів вніс зміни в правила надання відстрочки від мобілізації. Завдяки цьому деяким категоріям спростили частину норм, які стосується відстрочки від мобілізації.

Одну із категорій, яка дає право на відстрочку, вирішили розмежувати. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України Тарас Мельничук.

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Правила відстрочки від мобілізації змінилися

Йдеться про внесення змін до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період щодо перегляду документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб відповідно до нового "мобілізаційного закону".

У такий спосіб тих, хто має осіб, яких вони утримують, та мають осіб, за якими здійснюють постійний догляд, розмежували між собою. Це будуть дві окремі категорії, а відтак і пакети документів, що підтверджують зазначений факт.

Зокрема, як розповів Тарас Мельничук, Кабінет міністрів удосконалив механізм отримання акту про встановлення факту здійснення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі.

Зокрема, в Україні внесли зміни до Порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Зокрема, уточнили вимоги до повісток. Також визначено механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.