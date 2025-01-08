Відстрочка для військовозобов’язаних: чи враховується інвалідність дружини

В Україні триває мобілізація, але деякі категорії громадян мають право на відстрочку. Юристка пояснила, чи може отримати відстрочку чоловік, у дружини якого є інвалідність з дитинства через онкологічне захворювання.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар юристки Нелі Романенко. Вона описала умови, за яких можна скористатися цим правом.

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Як інвалідність дружини впливає на мобілізацію?

В Україні триває загальна мобілізація у зв’язку з війною. Усі військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістки. Однак, певні категорії громадян мають право на відстрочку від призову.

Експертка пояснила, що чоловік, чия дружина має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання (зокрема, діагноз "дрібноклітинна В-клітинна лімфома"), дійсно має право на відстрочку. Це передбачено пунктом 12 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Юристка наголосила, що достатньою підставою для отримання відстрочки є лише факт наявності в дружини інвалідності 3 групи через онкологічне захворювання. Додаткові умови, такі як наявність інших родичів, не є обов’язковими.

Таким чином, чоловік, чия дружина має інвалідність 3 групи через онкологію, може звернутися до відповідних органів для отримання відстрочки від мобілізації.