Чи можуть мобілізувати батька дитини з інвалідністю: пояснення юристів

У випадку, якщо військовозобов'язаний виховує дитину з інвалідністю, за ним передбачено право на відстрочки від призову на військову службу.

Аби її отримати, потрібно зібрати відповідні документи та подати заяву до районного ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку. Головні нюанси оформлення відстрочки у цьому випадку пояснили юристи компанії INSEININ.

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Які документи потрібні

Передусім важливо розуміти, що право на відстрочку можливе у випадку недосягнення дитиною повноліття. Отримати відстрочку можуть військовозобовʼязані, які виховують дитину з інвалідністю та є законними представниками (батьками, опікунами піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователям.

Пакет документів, аби підтвердити родинні зв'яки з дитиною:

батьки – свідоцтво про народження дитини;

опікуни, піклувальники – рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або рішення суду про встановлення опіки, піклування та свідоцтво про народження дитини;

усиновителі – рішення суду про усиновлення та свідоцтво про народження дитини;

прийомні батьки – рішення районної, районної у Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини до прийомної сім’ї або договір про влаштування дітей на спільне проживання та виховання у прийомній сім’ї та свідоцтво про народження дитини;

батьки-вихователі – рішення районної, районної у Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу та свідоцтво про народження дитини.

Звісно, необхідно мати документи, які підтверджують інвалідність дитини, це можуть бути: медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ, або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу.

Подання заявки

Для оформлення відстрочки від мобілізації військовозобов'язаний повинен звернутись до районного ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку та подати заяву на відстрочку разом з документами, які підтверджують право на відстрочку від мобілізації.

Далі заяву разом з документами має розглянути спеціально утворена комісією з питань відстрочки у термін – 7 днів і видати військовозобов'язаному довідку про відстрочку. А також внести відомості про відстрочку у Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Важливо! Військовозобовʼязані, які перебувають на обліку та звернулись до ТЦК та СП, щоб оформити відстрочку, не можуть направлятись на проходження ВЛК. Відстрочка оформляється без проходження медичного огляду.

Якщо дитині виповнилось 18 років

Батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю І-ІІ групи також мають право на оформлення відстрочки від мобілізації.

В такому випадку до районного ТЦК та СП необхідно направляти наступні документи: