У Резерв+ з'являться нові типи відстрочок: у Міноборони сказали, коли це станеться

У мобільному застосунку Резерв+ незабаром з'являться нові типи відстрочок для військовозобов'язаних. Це може відбутися вже цієї весни.

Зокрема, найближчим часом стане доступне оформлення відстрочки онлайн для людей з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Коли у Резерв+ стануть доступні нові типи відстрочок

За словами Черногоренко, відстрочку для людей з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців мають запустити у застосунку до 8 травня. Зауважимо, що вона надається на підставі висновку військово-лікарської комісії.

Другий тип – для громадян, у яких чоловік або дружина перебуває на службі, а також є дитина віком до 18 років,

– каже Черногоренко.

Вона також додає, що тривале стояння в чергах та тижні очікування розгляду заявки є вкрай незручними. Саме тому головна мета Міноборони – перевести процес оформлення відстрочок у зручний онлайн-формат.

До слова, вже цього літа в Україні військовозобов'язані зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою через застосунок Резерв+. Зауважимо, що для громадян, які вже проходять військову службу, але досі мають такий штраф, передбачено повне звільнення від його сплати.