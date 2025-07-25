Росіяни поширили відео про нібито відступ ЗСУ на Сумщині: у ЦПД спростували фейк

Окупанти створили фейкове відео за допомогою штучного інтелекту про нібито військового 71-ї бригади ЗСУ, який розповідає, що його підрозділу довелося відступати в Сумській області. У ЦПД спростували фейк.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Черговий фейк окупантів

Росіяни поширили відео в TikTok, де нібито військовий 71-ї бригади ЗСУ розповідає, що його підрозділу начебто довелося відступати в Сумській області через відсутність оборонних споруд.

Фейкове відео росіян / фото ЦПД

Це відео має ознаки втручання штучного інтелекту. На це вказують:

неприродна міміка та вимова героя,

мінімальні рухи губами,

відсутність кліпання очима та будь-яких шевронів на камуфляжі "військового".

Росія продовжує створювати подібні фейки, щоб знизити довіру до українських військових, посіяти страх і панічні настрої серед населення. Також такими фейками ворог намагається прикрити свої провали,

– пояснили в ЦПД.

Наразі окупанти не просуваються на Сумському напрямку. Про це, зокрема, напередодні повідомив Президент України Володимир Зеленський. Раніше Центр викривав російські фейки про нібито оточення військових на Куп'янському напрямку.