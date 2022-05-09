Або відступлять, або їх знищать, – генерал-майор запасу СБУ про те, що чекає росіян під Ізюмом

Росіяни самі розуміють, що на цьому напрямку вони потрапляють в котел. Гадаю, що все котлом і закінчиться.

Про це 24 каналу розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Він також додав, що росіяни не накопичили потрібної кількості військ, для того, аби не дати можливості ЗСУ здійснити контрнаступальні дії.

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Або вони відступлять, або їх повністю знищать. Тому що та концентрація військ, яка у них там накопичена – не може розгорнутися і піти вперед. Я думаю це закінчиться, умовною Чорнобаївкою,

– зазначає генерал-майор запасу.

Ризики для ЗСУ опинитись в оточенні

"Для того, щоб взяти наших бійців у кільце, окупанти не просто повинні з'єднатись із силами, які мали б йти з півдня. Їм треба зробити два кільця, які будуть розвернуті одне від одного. Тобто, їх військ має бути вдвічі більше, аніж те, що у них зараз є", – підкреслив Віктор Ягун.

Окупанти просто не мають такої спроможності, вони десь прочитали механізм "котла" у час Другої світової війни, але так і не зрозуміли, що

Зараз проти росіян не вибудуваний фронт, а мобільні групи, які заходять їм у тил і за допомогою безпілотників нищать склади і їх запаси та командування,

– пояснює генерал-майор запасу.

На думку Віктора Ягуна, це дуже вибиває з рівноваги окупантів, адже коли батальйон залишається без командира, палива та без боєприпасів, то це просто орда, яка починає бігати в різні боки.

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