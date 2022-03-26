Відсутність експорту з України вдарить по багатьох народах, – Зеленський

Україні вистачить власного продовольства, але відсутність експорту з України вдарить по багатьох народах – в ісламському світі, в Латинській Америці та в інших частинах планети, куди деякі загарбники ще мріють зайти, щоб посилити свої старі привілеї.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський 26 березня у своєму виступі на 20-му Дохійському форумі, який проходить у Катарі, повідомляє 24 канал.

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Він нагадав, що Україна – один із найважливіших світових експортерів продовольства. Пшениця, рослинна олія, кукурудза та інша аграрна продукція з нашої країни – це основа стабільності і внутрішньої безпеки багатьох держав у різних регіонах світу.

Сьогодні, коли світові ринки ще не оговтались від потрясінь пандемії, від цінових шоків на продовольство ніхто не застрахований. Та й неможливо застрахуватись, якщо їжі не вистачатиме просто фізично, – сказав Зеленський.

Окупанти хочуть створити глобальні загрози

Російські війська мінують поля в Україні, підривають аграрну техніку, знищують запаси палива, які необхідні для посівної, а також заблокували морські порти.

Відсутність експорту з України вдарить по багатьох народах. Ми усі разом маємо не допустити дефіциту їжі у світі через цю війну,

– закликав Зеленський.

Він зазначив, що санкційна політика проти Росії, усі обмеження, які були накладені на Росію, спрямовані тільки на одне – щоб Росія почала шукати миру та не створювала глобальних загроз.

Володимир Зеленський закликав усі держави приєднатись до цього та змусити Росію припинити війну проти України та зупинити будь-які намагання зламати глобальну стабільність.

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