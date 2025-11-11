Чому аналіз війни важливий?

Так само не подобається, коли не хочуть/не можуть прийняти те, що в війні багато речей взаємопов'язані – в основному в негативному плані, створюючи спіраль деградації. Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.

Читайте також У Росії стартувала прихована мобілізація – на цей раз без алкоголіків

Те, що зараз у нас проблеми із комплектуванням, певно, якимось чином та й пов'язано з тим, що, за винятком короткого проміжку часу влітку 2023 року, ми воюємо із дефіцитом вогневої могутності. Це нам тепер відгукується як в плані якості управління, так і щодо того, як сприймають шанси на виживання у випадку доєднання до Сил оборони.

Так само не подобається, коли не розуміють, що таке війна на виснаження у всіх сенсах. І що для сучасної ліберальної постмодерної демократії (та ще такої, як наша – із кризою державного управління і державної служби) це виклик, м'яко кажучи.

Так само не подобається, коли не розуміють, як змінилися відносини "держава – індивід" за останні 80 років (і особливо – останні 40 років) та як це накладається на наш контекст досвіду відносин "держава – індивід" та який потім це все має вплив на організацію життя під час війни.

Це я все до чого? Не лише ведення війни вимогливе, що логічно. Аналіз війни теж річ дуже вимоглива. І поверхневий аналіз викликає інколи роздратування.

Підтримати фонд "Повернись живим".