Відсутність консенсусу серед наших партнерів щодо кінцевої мети війни – проблема, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що відсутність консенсусу серед українських партнерів щодо кінцевої мети війни є проблемою.

Глава МЗС України Кулеба наголосив, що усі погоджуються: Росія не має виграти. Однак наразі ще є дискусії, у чому має полягати перемога України. Відповідну заяву міністр зробив в ефірі "Єдиних новин", повідомляє 24 канал.

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Відсутність консенсусу серед наших партнерів щодо кінцевої мети цієї війни є проблемою. Умовно нам кажуть: ви точно не програєте. І це вже ваша перемога. Але от як виглядатиме комплексно ваша перемога, це ще питання,

– наголосив Кулеба.

Глава МЗС України зауважив, що хоче зазначити лише два моменти. Після цього, що українці пережили, їм потрібно вірити насамперед у себе. Тільки український народ та українська влада визначатимуть параметри своєї перемоги.

Кулеба наголосив: що, де й коли закінчуватиметься, визначатиме Україна. Війна відбувається на українській землі. Воює український народ. Партнерам вдячні за допомогу. Однак жоден з них не має ані морального права, ані політичного права ламати українців, змушуючи до поступок.

Чотири елементи для перемоги

Глава МЗС заявив, що Україна перемагає у війні. Однак наразі ще не виграла. Кулеба наголосив: Україна має перемогти за будь-яку ціну. Бо інакше просто зникне. Тоді це буде зовсім інша Європа.

Кулеба назвав 4 елементи, які ознаменують перемогу:

звільнення окупованих територій, зокрема Криму та Донбасу також.

репарації з боку Росії.

суд над російськими військовими злочинами та злочинами проти людства.

закріплення України в європейській інтеграції.

Глава МЗС також заявив, євроінтеграція України – це вже боротьба з упередженнями. Кулеба пригадав, як ще у 2016 році, коли відбувався голландський референдум щодо України та угоди про асоціацію, у країні панували сильні антиукраїнські настрої.

"Людину, яка стояла за цією кампанією (Тьєррі Боде – 24 канал), підтримала Росія. Ми все ще стурбовані тим референдумом, який ви згодом вважатимете помилкою", – зазначив Кулеба.

Він також додав, що головне упередження полягає в тому, що Україна – начебто не належить до Європи.

Кулеба зауважив, що Україна не каже "приєднуйте нас до ЄС завтра". Однак, роблячи державу кандидатом, це допоможе подолати наявні проблеми.

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